Rosa M. Ibarra: «O concentrem el vot en el PSC de Salvador Illa o tindrem el mateix de sempre, embolic i passat»

La cap de llista del PSC a les eleccions al Parlament per Tarragona, Rosa Maria Ibarra.Cedida

La cap de llista del PSC a les eleccions al Parlament per Tarragona, Rosa Maria Ibarra, ha assenyalat aquest dimarts que «en aquestes eleccions o bé optem pel diàleg, el progrés, el pacte i la col·laboració de la mà d’un Govern socialista presidit per Salvador Illa o bé seguirem instal·lats en el bloqueig, la confrontació i el retrocés dels serveis públics com ha passat aquests darrers deu anys».

En aquest sentit ha afirmat que «o concentrem tots i totes el vot en el PSC de Salvador Illa o tindrem el mateix de sempre, embolic i passat».

«Aquestes no són unes eleccions municipals i crec que tots podem coincidir en assenyalar què no és vital saber qui queda tercer, quart o cinquè. De fet, totes les enquestes indiquen el mateix: o bé guanya el PSC i governa Salvador Illa, o bé tornem al poti-poti d’aquesta darrera dècada. Un camí porta al progrés, l’altra ens deixa instal·lats en la paràlisi més absoluta», ha afegit la candidata.

La candidata socialista també ha destacat que aquest cop el resultat a les comarques tarragonines serà més decisiu que mai. «Els i les socialistes també afirmen que els ciutadans d’aquestes comarques hem de votar en defensa pròpia, en defensa de les inversions que com a territori ens pertoquen en el marc dels pressupostos de la Generalitat».

Així, Ibarra ha recordat que «amb els Governs de Junts-ERC la mitjana inversora de la Generalitat al Camp de Tarragona ha davallat a uns raquítics 45 milions d’euros anuals, mentre que quan els socialistes hem estat al Govern o hem pactat els pressupostos les inversions a la demarcació de Tarragona s’han triplicat i s’han situat entorn dels 150 milions d’euros anuals».

Ibarra ha demanat el vot «a tots aquells i aquelles que vulguin seguir progressant i també a aquells i aquelles que s’estimin Tarragona i sàpiguen, com nosaltres, que aquesta és una terra de progrés si fem les coses bé».

Et pot interessar: