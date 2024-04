El PSC fixa una àrea metropolitana, una xarxa de tramvia i el Hard Rock com a prioritats a Tarragona

El PSC ha fixat una àrea metropolitana i una xarxa de tramvia com una de les prioritats de cara al 12-M a nivell del Camp de Tarragona. Ho ha expressat la cap de llista de la formació a la circumscripció tarragonina, Rosa Maria Ibarra, en un acte de campanya en què també s'ha mostrat favorable a l'impuls del projecte del Hard Rock.

Segons ella, «haurà de complir les exigències mediambientals», així com les de seguretat i laborals, però l'ha justificat perquè «generarà llocs de treball». Al seu torn, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, també ha intervingut per expressar que Pedro Sánchez ha de continuar com a president del govern espanyol. «Ara has de seguir, queda molt per fer», ha dit.

«Com no ha de valer la pena amb tot el que has lluitat», ha dit Viñuales a Sánchez, fent referència a la carta a la ciutadania publicada pel president, on expressava dubtes sobre si pagava la pena continuar al càrrec. «Aquest govern seguirà, el progrés a Espanya seguirà», ha assegurat.

Pel que fa al 12-M, Ibarra ha defensat tant el Hard Rock com els creuers a Tarragona, ja que, segons ella, cal «desestacionalitzar» el turisme. A més, creu que l'àrea metropolitana de Tarragona serà una «autèntica revolució», «S'ha acabat mirar-nos de reüll», ha dit.

La candidata també s'ha mostrat favorable amb establir una xarxa de tramvia a Tarragona que no sigui «una ferida a la ciutat» ni una «barrera arquitectònica». La indústria química del territori amb «llocs de treball qualificat i ben remunerat» és una altra prioritat dels socialistes.

Manifestació de la Guàrdia Urbana

A l'entrada del Palau de Congressos de Tarragona, una trentena d'agents de la guàrdia urbana de la ciutat s'han manifestat contra l'alcalde. El sindicat SPL-CME li han demanat que compleixi amb el conveni i una millora de les condicions laborals.

