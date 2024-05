Mònica Sales (Junts): «Hem de tornar a fer de l’escola catalana un model d’èxit»

La cap de llista de Junts+ Puigdemont per Catalunya, Mònica Sales, ha parlat aquest dilluns de la necesitat de millores en el model educatiu, que «passa per un moment de màxima complexitat amb la mobilització del personal docent i els desastrosos resultats de competències bàsiques dels informes PISA. Hem patit també les ingerències de l’Estat amb nous intents d’imposició del 25% de castellà».

Sales ha defensat que «cal reorientar el model d’aprenentatge i redreçar-lo cap a un model on es garanteixi a cada final d’etapa educativa l’adquisició dels coneixements bàsics per continuar avançant educativament. Hem de fer èmfasi en l’adquisició del nivell suficient de comprensió lectora com a base de qualsevol aprenentatge».

En la mateixa línia ha afegit que «és fonamental fomentar l’ús del català a les aules i això no es fa traient els exàmens d’avaluació oral per als alumnes de sisè i quart d’ESO. Hem de retornar a l’element nuclear de la funció de l’escola: saber llegir, saber escriure i comprendre les matemàtiques. I no s’hi val dir que es posen més docents que mai, perquè el problema no està resolt. Els docents són primordials per l’èxit de l’escola catalana, però cal que disposin de totes les eines».

Per millorar la situació Junts+ proposa dignificar la tasca docent i reconèixer la seva funció, incorporar personal d’atenció educativa davant la múltiple diversitat d’alumnes i desburocratitzar els centres; protegir la la llengua catalana a l’escola, i aconseguir un Pacte Nacional per l’Educació amb un acord per assolir el 6% del PIB en finançament educatiu; que blindi el model d’escola catalana, es respecti el principi d’igualtat de condicions, perquè tots els centres, també els concertats, formen part d’un mateix sistema; i on es garanteixi l’escola inclusiva».

Per tot plegat ha conclòs que «no és temps de dubtar. Les polítiques educatives que impulsem en la propera legislatura determinaran les següents generacions d’infants i alumnes i, per tant, el futur de Catalunya. Hem de tornar a fer de l’escola catalana aquell model referent, d’èxit, d’enriquiment cultural i formatiu. Recuperar l’ensenyament com aquella eina de transformació social per garantir les oportunitats de creixement perquè els nostres alumnes assoleixin una vida digna i plena. Perquè el seu èxit, serà el nostre relleu nacional».

Et pot interessar: