Clara Ingold porta a Tarragona l'espectacle 'Paloma de Parque'

La humorista mallorquina Clara Ingold portarà a Tarragona el segon espectacle en solitari: Paloma de Parque. La polifacètica artista, presentadora dels premis Max el 2022 i creadora de continguts amb 96.000 seguidors a Instagram, oferirà dues funcions a la Sala Trono de Tarragona els dies 11 de maig (20h) i 12 de maig (18h).

L’espectacle es va poder veure a principis de març en el marc del festival de comèdia independent La Llama Fest, on va ser un dels espectacles més aplaudits. A part de les quatre actuacions a Tarragona, l’humorista fa bolos del seu xou a Barcelona i Palma.

Paloma de parque és el segon espectacle en solitari de Clara Ingold que versa sobre l'autodestrucció, com a individus i com a societat. Codirigit per Josep Orfila, el monòleg va estrenar-se a Palma el 28 de setembre del 2023.

A partir d'anècdotes i vivències personals explicades en clau còmica, Clara Ingold parla dels problemes de la seva generació que ens impliquen a tots com societat.

La seva proposta ofereix un nou format d’stand-up, que combina monòlegs amb actuacions musicals -compostes per ella mateixa- plens d'humor absurd, ironia i autoparòdia, a través dels quals reflexiona sobre l'autoboicot, les relacions, el cànon estètic, ser dona... Una celebració i un lament, alegria i tristesa, principi i final, comèdia i drama, humor i crítica.

