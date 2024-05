Reggae per Xics presentarà el seu nou disc a la FiM de Vila-seca

Imatge promocional de la banda Reggae per xics.Reggae per xics

Reggae per Xics ha publicat aquest divendres el seu nou disc El cuc quàntic (Buenrtimo, 2024), que s'endinsa a ritme de reggae en un dels anhels més somiats per menuts i grans de totes les generacions: viatjar en el temps.

Enregistrat l'hivern del 2023, aquest és el sisè treball de la banda, que inclou tretze temes, entre els quals n'hi ha una desena de propis, i tres del cançoner tradicional català adaptats amb ritmes jamaicans. El disc es publica en format CD i LP, i també inclou una edició limitada en vinil. El grup presentarà el seu darrer treball amb un nou espectacle a la FiM de Vila-seca el pròxim 18 de maig.

El cuc quàntic gira al voltant de la màquina del temps, que permet viatjar al futur i al passat, i alhora viure el present. Es tracta d'un conjunt de cançons que reflexionen sobre qüestions com el pas del temps i el control de la tecnologia en el futur que ens espera. Alhora també plantegen la importància de les relacions intergeneracionals i reivindiquen les converses entre criatures i avis. I enmig de tot plegat, un missatge clar: la importància de viure el present.

Amb el nou disc, arriba també un nou espectacle amb nou músics dalt de l'escenari, i una nova gira que arrencarà a partir del maig amb concerts programats arreu del territori. És un espectacle en col·laboració amb la Marfà i la FiM de Vila-seca, que s'estrenarà el 18 de maig a la 20a Fira de música emergent i familiar de Vila-seca. A més, el 12 de maig es farà una preestrena a Girona. Altres dates destacades de la gira seran l'1 de juny a Felanitx i el 8 de juny a Barcelona.

Durant les últimes setmanes, Reggae per Xics ha publicat tres avançaments, que han anat acompanyats de videoclips. Sr. Andròmina és el tema que obre el disc i s'ha estrenat amb un videoclip d'animació realitzat per l'il·lustrador Òscar Julve i animat per Alla Kinda (Mayte Sánchez i Txesco Montalt). També s'han estrenat Som a taula i Congelat.

