Aquestes són les restes romanes d'alt valor que s'han trobat a l'avinguda Andorra de Tarragona

Les restes romanes que s'han trobat a l'avinguda Andorra de Tarragona han obligat a paralitzar la construcció de 300 nous habitatges a la zona. Però, què és el que s'ha trobat exactament? Les restes que s’han trobat són de diversa tipologia. Els vestigis trobats consisteixen en restes de l’aqüeducte romà del Francolí, d’un edifici d’uns 59 metres quadrats, d’una sitja i d’un possible enterrament, però en podria haver-hi més.

En primer lloc, destaca un edifici d’uns 59 metres quadrats, que cronològicament es pot atribuir a l’època romana de l’alt-imperial, entre els segles I i II dC. A més, s’han localitzat sitges, possibles enterraments i restes de l’aqüeducte romà del Francolí, que és la continuació del que és visible des de l’avinguda Catalunya. D'altra banda, també hi ha restes d’una possible calçada i de diferents estructures muràries.

Les restes tenen la màxima protecció del patrimoni cultural català. Cronològicament, els experts les proposen en una datació d’època romana alt imperial (segles I i II), en el cas de la calçada i els edificis principals. Tot i això, també plantegen l’existència d’una fase anterior associada a estructures més senzilles situades a cotes inferiors.

Quan es troben unes restes arqueològiques primer s’estudien, per tal de valorar-les, i després es poden prendre tres decisions: destruir-les perquè no tenen valor, traslladar-les a un altre punt o bé preservar-les. El projecte de construcció que es plantejava ubicava dos nous carrers just al punt on es troben les restes més significatives.

Per tant, la troballa de les restes obligarà la promotora, InmoCaixa, a refer el projecte d’urbanització en cas que vulgui tirar endavant amb la construcció dels 300 habitatges previstos. «Ho tractarem amb la Generalitat i l’Ajuntament per decidir què fer», han informat fonts d’InmoCaixa a Diari Més.