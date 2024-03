La troballa d’un edifici romà de 59 metres quadrats frena la construcció de 300 habitatges a Tarragona

detail.info.publicated Carlos Domènech Goñi Tarragona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La construcció d’uns 300 habitatges a l’Avinguda Andorra de Tarragona, dins del Pla Parcial 1, ha quedat aturada per la troballa d’unes restes romanes. La Comissió de Patrimoni Cultural de la Generalitat ha frenat el projecte d’urbanització d’aquest pla parcial després de constatar que, en diversos dels punts on s’havien de construir els habitatges, hi han aparegut vestigis d’una construcció romana i altres elements.

Les restes que s’han trobat són de diversa tipologia. En primer lloc, destaca un edifici d’uns 59 metres quadrats, que cronològicament es pot atribuir a l’època romana de l’alt-imperial, entre els segles I i II dC.

També s’han localitzat sitges, possibles enterraments i restes de l’aqüeducte romà del Francolí, que és la continuació del que és visible des de l’avinguda Catalunya. A més, també hi ha restes d’una possible calçada i diferents estructures muràries.

La troballa obligarà els promotors a modificar el projecte d’urbanització de l’espai, que ja comptava amb l’aprovació inicial. Sembla, però, que serà complicat cercar una altra fórmula, perquè les restes més importants es troben just en el punt on s’havien de construir els habitatges a tocar de la carretera de Valls. La previsió era aixecar pisos al costat de l’N-240 i també de l’A-7, en una superfície aproximada de 62.600 metres quadrats.

A l’espera d’intervencions

Després de denegar l’autorització al projecte, ara la Comissió de Patrimoni Cultural espera les intervencions arqueològiques pertinents a la zona. El mes de maig de l’any passat, ja es va presentar un informe de la prospecció i limitació arqueològica dels terrenys, amb resultats poc favorables per la gran quantitat de vegetació i brutícia de la zona.

Ara, l’objectiu és completar la delimitació de les diferents restes arqueològiques existents i poder concretar al màxim la superfície que ocupen. Després, es podrà prendre una decisió sobre la viabilitat d’urbanitzar l’espai i construir-hi habitatges.