La Sala Trono de Tarragona continua sense teatre per la pròxima temporada

La Sala Trono continua sense tenir un teatre on poder fer la programació de la pròxima temporada a Tarragona. El seu programador i gestor, Joan Negrié, ha assegurat aquest dilluns que continuen en negociacions per trobar un espai en el qual poder-se establir.

«El futur és incert. Tanquem el 26 de maig -al teatre Metropol- i per la temporada que ve no tenim sala», ha assenyalat durant la presentació de la comèdia Amnèsia, coproduïda per la Sala Trono. Negrié ha reconegut que treballen «per fer una temporada l'any que ve al teatre El Magatzem», un «espai petit i amb pocs recursos» que suposaria «retornar als orígens de la Trono» i poder continuar amb la programació.

Tot i això, ha reconegut que amb la Cooperativa Obrera Tarraconense, l'entitat que gestiona El Magatzem, «no hi ha res firmat». «Portem quinze anys trucant portes i buscant un espai» ha assenyalat.

En aquest sentit, ha reconegut que la convocatòria electoral «no ha ajudat», ja que des de la Sala Trono estan en negociacions també amb el Departament de Cultura de la Generalitat i amb l'Ajuntament de Tarragona per veure com s'assumeix el cost del lloguer del teatre.

Des d'El Magatzem han apuntat a l'ACN que des fa més d'un mes no tenen notícies de la Sala Trono i que la clau és saber qui assumeix el cost de lloguer del teatre i per quant temps.

