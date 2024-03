La Sala Trono estrena l'espectacle musical 'Batec' amb tres funcions aquest cap de setmana

La Sala Trono de Tarragona estrenarà aquest cap de setmana l'espectacle musical 'Batec' de la companyia Calajo i produïda per La Barni Teatre. L'obra es representarà aquest dissabte, amb una doble funció, i també aquest diumenge. Després arribarà al Teatre Maldà, en concret, del 22 al 27 de març. El programador i gestor de la Trono, Joan Negrié, ha reivindicat la feina feta des de la sala per «descentralitzar» la cultura i acostar-la al territori «més enllà del que Barcelona pot oferir». Sota la direcció de Marc Vilavella, l'obra s'articula al voltant d'una cuina i de quatre dones de la mateixa família, però de diferents generacions. Amb l'arribada d'una misteriosa urna s'alteraran les relacions entre la besàvia, l'àvia, la mare i la filla.

L'espectacle reflexiona sobre els vincles familiars i les herències que viuen en els personatges, així com el paper de la dona dins de les famílies. Tal com es va veure en l'obra 'Ojos verdes. Miguel de Molina in memoriam', la productora La Barni Teatre torna a apostar per les narratives que donen veu a la memòria històrica. Segons han explicat els seus responsables, en la proposta teatral també conflueixen les cultures de Castella i Lleó i Catalunya a través de la música, la llengua i els costums.