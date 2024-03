L'aposta del Morell per frenar poblacions de coloms i estornells, els falcons

El Simun i el Loarre són dos falcons que han aconseguit desplaçar les poblacions de coloms i estornells de la rambla del Morell (Tarragonès). L'Ajuntament ha decidit posar en marxa un nou sistema de control biològic per frenar les grans concentracions d'aquests ocells i, així revertir la brutícia que generen, principalment, al casc antic del municipi. Els experts expliquen que la presència d'aquests depredadors provoca que tant els coloms com els estornells marxin cap a zones que perceben més segures. Amb la mesura, la brigada municipal ha reduït la seva neteja a la zona del passeig, passant d'una neteja diària a fer-la un cop a la setmana o cada dues. El nou sistema s'estendrà fins a cinc punts més de la població, on hi ha arbrat.

Després de la prova pilot de l'any passat, l'Ajuntament del Morell ha optat per contractar els serveis de l'empresa F&H servei de control de fauna per combatre la «plaga» de coloms i estornells que hi ha al municipi. El gerent d'aquesta companyia, Jonathan Maldonado, ha explicat que la presència dels falcons fa que aquestes aus es desplacin cap altres zones i s'evita que criïn als nius dels arbres. Els primers treballs s'han concentrat a la Rambla Pau Casals i Joan Maragall perquè és un dels punts del municipi que concentra més exemplars. Els controls s'han fet de forma setmanal.

«Al començament, hem de fer vols molt continuats, amb actuacions molt intenses, amb l'ús de diversos ocells a la vegada perquè totes les espècies estan acostumades a suportar l'aparició d'un depredador en un moment determinat, el que fem, és un mètode de sobreexposició d'un depredador», ha afirmat Maldonado. El gerent ha detallat que el control biològic d'aquestes espècies evita l'ús d'altres mètodes, com ara l'ús d'ultrasons, els quals són més «molestos» per als veïns. «Aconseguim la dispersió d'aquests ocells, intervenint en uns horaris que potser són els més sensibles», ha indicat.

A tall d'exemple, ha assenyalat que actuen a primera hora del matí, just en les zones de dormidors o bé en les últimes hores de llum i en les primeres nocturnes, ja que la il·luminació dels fanals propicia, diu, el moviment dels ocells. «Segons les necessitats de cada lloc, ampliem o rotem l'horari», ha afegit. Maldonado ha assegurat que els primers resultats són«satisfactoris». «La gran brutícia que generen els estornells i, que es concentra en pocs metres, s'ha controlat completament; pel que fa als nius dels coloms, avui, és nul·la en tota la rambla, presenta un control total, sense presència d'aus i amb bancs nets», ha especificat.

Mètode no invasiu

L'alcalde del Morell, Eloi Calbet, ha explicat que des del consistori buscaven resoldre la problemàtica, però mitjançant un mètode que no fos «invasiu» i, que alhora, no danyés als ocells. «Hem notat una millora important, teníem molts excrements tant a la via pública com en edificis o en vehicles propers a les zones arbrades», ha subratllat el batlle. En aquest sentit, Calbet ha afirmat que la campanya està funcionant «molt bé» i ha destacat que la combinació de la neteja amb l'ús de falcons també ha suposat un estalvi d'aigua.

Per la seva banda, la regidora de Sanitat, Maria Jesús Valldosera, ha destacat que gràcies al nou sistema de control biològic han reduït la neteja a la zona de la rambla. Abans la brigada municipal netejava el passeig cada dia mentre que ara ho fan un cop cada setmana i mitja o cada dues. «Ara podem destinar a la brigada a altres llocs, ja que no netegem el passeig diàriament; la incidència de brutícia ha baixat molt», ha concretat.

Més punts de control

L'ús de falcons s'estendrà a cinc punts més del municipi on també hi ha concentracions d'aquests ocells. Segons la regidora, es tracta de la zona del nucli antic, de l'àrea del Centre d'Atenció Primària, de la llar infants i de l'escola, a banda, de la rambla. Preguntat a l'alcalde sobre la continuïtat de la mesura, Calvet ha asseverat que un cop passi l'estiu estudiaran la «intensitat» del tractament per tal de decidir la periodicitat dels controls biològics. «El més important és començar a veure com es comporten els ocells i a partir d'aquí decidir quin ha de ser el següent pas», ha tancat.