Ferida greu després de ser atropellada a l'aparcament de La Pedrera de Tarragona

Aquest dissabte al matí, una dona ha estat atropellada a l'aparcament de la Pedrera de Tarragona. L'avís s'ha donat a les 10:12 h i s'han desplaçat 2 dotacions dels Bombers de la Generalitat i dos vehicles del SEM.

Segons informa la Guàrdia Urbana, la conductora ha perdut el control del seu vehicle just després d'agafar el tiquet d'accés al recinte i ha atropellat una dona de 29 anys que estava just al costat de la caseta de control.

Els Bombers han dut a terme maniobres d'alliberament per extraure la víctima, que havia quedat atrapada entre el vehicle i la caseta de control. Un cop alliberada, la dona ha estat traslladada amb diverses fractures pel SEM a l'hospital Joan XXIII, i es troba en estat greu, tot i que no es tem per la seva vida.

Tant la conductora com la víctima pertanyen al mateix grup, que havien accedit al pàrquing amb dos cotxes diferents. La conductora, nascuda el març de 1987, ha donat negatiu al control d'alcoholèmia. El grup d'Atestats de la Guàrdia Urbana ha iniciat una investigació per esclarir els fets.

