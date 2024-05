Realitzen controls a camions de mercaderies a l'A-27 per prevenir delictes en matèria de transport

Dijous, la Policia Portuària de Tarragona, amb la col·laboració d’altres administracions, va realitzar dos controls terrestres a l’Eix Tranversal, el km0 de l’autovia A-27, per prevenir conductes inapropiades en matèria de transport per carretera i medi ambient.

Un dels controls s’ha realitzat en col·laboració amb el departament d'Inspecció i Control de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), organisme depenent del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

L’altre control, s’ha realitzat conjuntament amb la Unitat de Trànsit de Mossos d’Esquadra per controlar el pes dels camions de transport de bestiar que entraven al Port de Tarragona.

Els dos controls s'han realitzat simultàniament a l’autovia A-27, sortida i entrada de tots els camions que operen al Port de Tarragona a través del Eix Transversal, durant 3 hores, de les 10 fins les 13 hores.

Un dels dispositius ha estat desplegat per detectar residus de mercaderies, deixalles d’animals, residus MARPOL, sentines o líquids sobrants de carburants. L’altre dispositiu ha estat controlant el límit de pes del camions de transport de bestiar.

En aquests dos controls hi han participat 2 dotacions de Policia Portuària i un Inspector; 4 dotacions de Mossos d'Esquadra, tant de la URMA, com de Trànsit; i 2 Inspectores de l'Agència de Residus de Catalunya.

La col·laboració entre les dues administracions ha permès identificar un total de 70 vehicles pesants sense que s’hagin detectat incidències destacables, ni per la part de normes de trànsit ni per part dels controls realitzats per l'Agència de Residus de Catalunya.

