El Port de Tarragona augmentarà el nombre de mostreig de les aigües

El Port de Tarragona ha anunciat una nova licitació per millorar el control de les seves aigües per un valor de 25.000 euros (IVA exclòs). D'aquesta manera, l’Autoritat Portuària de Tarragona augmentarà el nombre de campanyes de mostreig de les aigües, passant d’una vegada a l’any a un ritme bimestral. Aquesta iniciativa té com a objectiu obtenir informació més precisa sobre l’estat de les aigües.

En el marc del nou contracte, l’APT augmentarà el nombre de campanyes de mostreig de les aigües fins a finals d'any. Abans, el control es feia només una vegada a l'any, però ara es realitzarà bimestralment per l’aigua i anualment pels sediments. Aquest canvi significatiu permetrà obtenir informació més actualitzada i detallada sobre l'estat de les aigües del Port de Tarragona i les seves zones d'influència.

L'objectiu principal d'aquest augment en la freqüència de mostreig és aconseguir una informació més acurada de l'estat de les aigües. Això permetrà establir les bases del Programa de Seguiment i Control per un període de 6 anys (PSIC 2025-2030). Aquest programa és vital per avaluar i diagnosticar l'estat ambiental de les masses d'aigua, complint amb els requisits establerts per la Directiva europea Marc de l'Aigua.

Actualment, la xarxa de control definida en l'àmbit de la massa d'aigua del Port de Tarragona i la seva zona d'influència està formada per set estacions. D'aquestes, quatre estan ubicades a les aigües de l'interior del Port i tres a l'àrea d'influència. Amb les actuacions d'ampliació previstes al Port (com la ZAL o el Contradic de Ponent), la ubicació d'algunes d'aquestes estacions es podrà veure modificada.

Aquesta millora representa un compromís entre l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i l'Autoritat Portuària de Tarragona (APT). Aquest acord estableix les bases per al desenvolupament del PSIC 2025-2030 i reafirma el compromís de les dues entitats envers la preservació i la gestió sostenible de les aigües del Port de Tarragona.

