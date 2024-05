El CV Sant Pere i Sant Pau rep el seu merescut reconeixement

L'Ajuntament de Tarragona ha rebut aquest divendres al Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau, un acte institucional en el qual el consistori ha reconegut el mèrit esportiu i l'aportació a la ciutat d'aquest club que acaba d'aconseguir l'ascens a la Superlliga 1, la màxima categoria estatal.

L'acte ha estat presidit per l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales i també ha comptat amb la participació del conseller d'Esports, Berni Álvarez. Per part del Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau, els màxims protagonistes han estat els jugadors del primer equip, així com el president del club, Alfonso Periañez; el gerent, Aleksandar Stevovski; i el director esportiu, Vladimir Stevovski, entre altres. En el transcurs de la recepció, l'alcalde de Tarragona ha lliurat al club un diploma de reconeixement

A més a més, per acabar de celebrar aquest ascens, que no ha sigut gens fàcil i que es va decidir en un partit de vida o mort, el Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau està preparant una festa que tindrà lloc demà dissabte, a partir de les 18 h, al pavelló municipal de Sant Pere i Sant Pau.

