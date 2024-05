Campclar i Sant Salvador, els barris que més preocupen a la Guàrdia Urbana per delictes i incivisme

Els barris de Campclar i Sant Salvador són els que preocupen més l'intendent de la Guàrdia Urbana de Tarragona en matèria de seguretat, fets delictius i incivisme. Així ho expressa en una entrevista a l'ACN el màxim responsable del cos, Manel Vázquez, que des que va assumir el càrrec l'1 de juliol del 2023.

Vázquez ha iniciat una reestructuració interna que a partir del 20 de maig agafarà un nou impuls amb la incorporació de disset nous caporals, que assegura permetran configurar noves unitats amb l'objectiu de guanyar en «proximitat, qualitat i transparència». Tot i això, reconeix que continuaran faltant una mica més d'una vintena d'efectius per poder cobrir amb garanties els dispositius.

Els fets ocorreguts en els darrers mesos al barri de Campclar -amb un assassinat al mig del carrer a plena llum del dia inclòs- i els actes incívics també a Sant Salvador han fet que per Vázquez el reforç en aquestes zones sigui una prioritat. De fet s'han establert nous dispositius conjunts amb els Mossos d'Esquadra.

«Estem treballant més a prop amb patrullatges a peu, especialment a la Rambla de Ponent i a les zones comercials; i seguim fent els serveis planificats amb els Mossos, com ara controls d'alcoholèmia a les entrades i sortides del barri, amb cotxes mixtes dels dos cossos en diferents punts», remarca l'intendent.

Amb tot, destaca que la problemàtica no són «només els fets delictius», sinó també «incivisme, crema de contenidors o robatoris a interior de vehicles». Qüestions que en alguns casos s'estenen a altres punts i que fa que la mirada del cos sigui global a nivell de ciutat.

Segons les dades exposades en la darrera junta de seguretat local del 17 d'abril, els fets delictius s'han incrementat un 8% a Tarragona en l'últim any. Una xifra que Vázquez relativitza: «sortim d'una pandèmia, els últims anys hi ha hagut més turistes i hem augmentat la població en vora 10.000 persones», raona.

En concret, exposa que la ciutat està «en 76 fets delictius per cada 1.000 habitants i és un municipi turístic», una xifra que queda per sota d'altres localitats amb aquesta particularitat. «La meva percepció és que la situació no és alarmant», assegura.

Alhora, posa en valor que les detencions es van incrementar un 23%, fet que «indica que els cossos policials estan treballant coordinadament i amb molt d'esforç», assenyala. En aquest sentit, indica que hi ha «molta reincidència» entre els arrestats, una qüestió que és generalitzada «a nivell de Catalunya» i que «ha de tractar la judicatura».

Tecnologia

Un dels aspectes que el màxim responsable de la policia municipal vol impulsar és l'ajuda de les noves tecnologies. En concret n'hi ha tres que ja estan en desenvolupament. D'entrada hi ha la unitat de drons, que aviat incorporarà un tercer aparell. «Per Ponent ja tenim l'autorització de la comissió de videovigilància per volar en hores molt concretes», comenta. «No podem fer volar el dron quan vulguem o on vulguem, s'ha de justificar molt bé», afegeix.

Aquests ginys els permeten arribar «allà on no arriba una dotació uniformada», com ara en zones boscoses dels barris de Llevant, on ja han estat útils per atrapar algun lladre gràcies als càmeres tèrmiques amb infrarojos. A banda, també utilitzen els aparells per dispositius de trànsit d'esdeveniments multitudinaris com la cavalcada de Reis o els partits del Nàstic, que els són d'ajuda per conèixer els fluxos de vehicles i decidir per on cal distribuir-los.

Una altra eina tecnològica que Vázquez voldria potenciar són les càmeres de seguretat a la via pública. Ja n'hi ha en marxa a la Part Baixa i se n'impulsen més. Les que ja fa més d'un any que es van anunciar a la Part Alta estan en tramitació perquè la comissió de Patrimoni de la Generalitat va establir que havien de ser «més petites i menys visibles» per no afectar el conjunt patrimonial.

«Després hi ha el projecte que estem a punt de treure que agafa el barri del Port, el pavelló del Serrallo, la plaça dels Infants i el carrer del Vapor» i que se sumaria a la voluntat de col·locar-ne en zones de Ponent i a l'aparcament del pont del Diable, «on hi ha robatoris a interior de vehicles».

Finalment, fa unes setmanes es va anunciar la posada en marxa de cara el 2025 d'una nova aplicació entre sis municipis del Camp de Tarragona que permetrà a la ciutadania demanar ajuda en situacions d'emergència. «L'experiència que tenen a l'Àrea Metropolitana de Barcelona és excel·lent. Que una persona pugui avisar amb un botó estalvia temps», valora. A més, en alguns casos i si l'usuari ho autoritza podran veure imatges de la càmera i sentir el so des del mòbil de l'afectat així com la seva geolocalització.

Reestructuració

Però probablement el gran projecte que Vázquez ha engegat és la reestructuració interna de la Guàrdia Urbana. «Hi ha qüestions que s'havien de millorar i que tenen relació directa amb el que la ciutadania vol, que és una policia més propera», reflexiona. Per això ha musculat «una unitat de proximitat amb més efectius», que implementarà un nou sistema per tal que «les patrulles siguin més autònomes i no passin per la central de coordinació».

Aquesta central, detalla l'intendent, «serà d'emergències i no de gestió». «L'autonomia farà que les patrulles puguin introduir la incidència» al sistema i que d'aquesta «se'n pugui traçar el recorregut des que s'inicia fins que es retorna la informació a la ciutadania, amb missatges en temps real». Això servirà tant per fer el seguiment de les denúncies com també per les alertes «de si hi ha un banc trencat o un accident de trànsit».

Entre les novetats també hi ha la unificació dels agents que treballen l'àmbit judicial, establir «un contacte més proper amb el teixit social» o el reforç de la divisió de trànsit. «Farem controls de transport i podrem treballar les campanyes del Servei Català de Trànsit de manera més acurada, també col·laborar més amb els Mossos i en qualsevol esdeveniment esportiu i social, hi serem», remarca el cap de la Guàrdia Urbana.

Tot plegat estarà reforçat per una nova estructura a nivell de comandaments. «Teníem unitats sense comandament i això canviarà perquè hi ha disset caporals a l'escola de policia de Catalunya» que s'incorporaran a la nova tasca aquest mes. «El 20 de maig començarà el rock&roll», expressa.

De tota manera, Vázquez és conscient que «falten mans» al cos. «Amb el que tinc, en tinc prou per organitzar-me, però algun agent més sí que caldria», reconeix. «Amb 240 efectius faríem la feina que en algun cas hem deixat de fer», diu. Ara mateix la Guàrdia Urbana de Tarragona compta amb 219 agents.

Vázquez valora positivament la rebuda interna que han tingut tots aquests canvis que ha plantejat en els darrers mesos. «Hi ha gent amb moltes inquietuds, en llocs de treball que no evolucionaven», i afirma que «hi ha ganes de canvis» dins el cos. De tota manera, assegura que s'ha trobat «certa resistència al canvi». «Ho estem gestionant», finalitza.

Et pot interessar: