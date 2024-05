Els treballs per canviar la zona verda a taronja a l'entorn del Francolí s'inicien aquest divendres

L'empresa Municipal de Transports de Tarragona inicia aquesta setmana una intervenció tècnica de transformació de 390 places de zona verda per a residents de l’entorn del Francolí en zona taronja, per facilitar l’aparcament a treballadors de l’hospital Joan XXIII mentre la Generalitat construeix un nou aparcament a l’hospital.

Està previst que els treballs finalitzin el 20 de maig, en funció de la situació meteorològica, i que les 390 places noves de zona taronja entrin en funcionament a mesura que acabin els treballs d'adequació en els diferents carrers.

Els carrers són els següents: Arquebisbe Ramón Torruella, Josep Maria Vives i Sales, Projecte, Joan Salvat, Maternitat d'Elna, Josep Maria Alomà, Passatge Munt. Sant Pere, Joan Pau II, Guillem Oliver (fins a la plaça José Francisco Querol), Ramon i Nogués, Aurèlia Capmany, Arquebisbe Pont i Gol. D'altra banda, s'adequaran 132 noves places que passaran de no regulades a taronja al parc del Francolí (al costat de l’A-7 i l’Escola Natura).

Durant els treballs també es realitzaran millores en la senyalització de places d’aparcament per a motocicletes. Els vehicles residents autoritzats del sector Francolí poden estacionar en aquestes noves places de zona regulada taronja identificant-se amb el distintiu de resident amb una tarifa reduïda de 0,40 € al dia. La tarifa per als vehicles no residents del sector és d’1 € al dia.

Et pot interessar: