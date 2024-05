Els mossos investigats per la detenció del pistoler de Tarragona declararan el 6 i 7 de novembre

El jutjat d'instrucció 1 de Reus ha citat a declarar els onze mossos investigats per l'actuació policial en la detenció d'Eugen Marin Sabau, conegut com el pistoler de Tarragona, el 14 de desembre de 2021. Els investigats declararan els pròxims 6 i 7 de novembre, segons indica la diligència a la qual ha tingut accés l'ACN.

Així mateix, l'instructor ha citat, en qualitat de testimonis, el cap de l'àrea d'investigació dels Mossos d'Esquadra, Francesc Moragues, i quatre agents més. La seva declaració serà el 21 de novembre quan també declararan per videoconferència dos doctors de l'hospital de Bellvitge i una doctora de la Vall d'Hebron. La investigació judicial es va iniciar el novembre passat arran de la denúncia de la germana de Sabau.

El conegut com a pistoler Tarragona va entrar a la seu de l'empresa Securitas de Tarragona, on havia treballat, el 14 de desembre de 2021. L'assaltant va disparar contra tres excompanys seus, als quals va ferir. Després de perpetrar l'atac i de la seva fugida en cotxe, els Mossos d'Esquadra van organitzar un dispositiu per atrapar-lo.

Dos agents de paisà el van identificar en una rotonda a Reus i allà hi va haver un intercanvi de trets. Arran del tiroteig, un agent va resultar ferit de bala al braç. Sabau va poder fugir i es va atrinxerar a l'exterior d'una masia pròxima, on el Grup Especial d'Intervenció (GEI), finalment, el va abatre.

La seva germana considera que l'actuació policial va ser «desproporcionada». L'home va quedar greument ferit per arma de foc i va acabar amb tetraplegia. El 23 d'agost de 2022 va rebre l'eutanàsia. El seu advocat, Gerard Amigó, ha celebrat que el jutge instructor hagi acceptat totes les declaracions dels mossos i les testificals proposades.

