L'advocat del pistoler de Tarragona diu que han desaparegut proves del cas

L'advocat d'Eugen Marin Sabau, conegut com el pistoler de Tarragona, Gerard Amigó, denuncia que no apareixen algunes de les proves del cas que investiga el jutjat d'instrucció número 1 de Reus. Segons el lletrat, falta l'armilla antibales, així com la bala que suposadament va disparar Sabau a dos agents dels Mossos d'Esquadra de paisà durant la seva fugida. Amigó reitera que l'actuació policial va ser "desproporcionada" i que es van produir "irregularitats" en la seva detenció. Per això, argumenta, l'instructor ha admès la querella presentada el 13 de novembre d'enguany per la germana de l'assaltant. L'home va rebre l'eutanàsia l'agost de l'any passat, després de quedar greument ferit per arma de foc i tetraplègic arran de l'acció policial.

"Hi ha unes quantes irregularitats, en primer lloc, ens va costar moltíssim poder accedir al vehicle del meu client, ens ha desaparegut l'armilla antibales i no se'ns ha aportat la suposada bala dels mossos amb els quals van tenir suposadament l'intercanvi de trets", afirma l'advocat del pistoler en una entrevista a l'ACN. El lletrat també destaca que l'informe de balística -de la detenció- només té "un foli i mig", mentre que l'informe de tot el que va passar a la seu de l'empresa Securitas de Tarragona és "completíssim". Sabau va disparar contra tres excompanys seus, a qui va ferir, quan va entrar a les oficines on havia treballat.

Amigó insisteix que els agents del Grup Especial d'Intervenció (GEI) dels Mossos haurien d'haver actuat diferent. "Creiem que haurien d'haver intentat comunicar-se amb ell o esperar una mica més", defensa l'advocat, ja que l'home no estava "atrinxerat" a la masia, sinó al mig d'un descampat. A més, lamenta que es disparessin més de "80 bales". "En un primer moment, se'ns va dir que el meu client tenia bombes, rifles... i res de tot això, ell estava al mig d'un descampat sense cap mena de força contra els mossos. El van rodejar i li van disparar", ha contat. "Quan es van acostar per emmanillar-lo i detenir-lo es van adonar de la magnitud de la tragèdia", afegeix.

Depurar responsabilitats

Segons l'advocat del pistoler, l'objectiu de la querella per l'actuació policial és aclarir què va passar durant l'arrest i depurar-ne responsabilitats. Amb tot, Amigó declina especificar si es personarà contra el cos dels Mossos d'Esquadra, contra els màxims responsables de l'operatiu o els agents que hi van actuar, fins que no hi hagi el procediment de processament.

El lletrat apunta que l'instructor començarà a citar els testimonis a principis d'any. Alhora, assegura que la família no busca una compensació econòmica, sinó que "l'únic que vol" és que s'investiguin els fets. "Màxim respecte per a les víctimes de Tarragona. Li vaig retreure el que va fer, però ell em va dir que tenia unes altres intencions i que li van sortir malament", defensa.

Els fets

El 14 de desembre de 2021, el pistoler va entrar a les oficines de l'empresa Securitas de Tarragona, on hi havia treballat, i va disparar contra tres excompanys seus, als quals va ferir. Tot seguit, va fugir en cotxe i els Mossos van organitzar un dispositiu per atrapar-lo. Dos agents que anaven de paisà el van identificar en una rotonda a Reus i allà hi va haver un intercanvi de trets que va acabar amb un agent ferit de bala al braç. L'assaltant va atrinxerar-se l'exterior d'una masia pròxima, punt on hi va haver el tiroteig que va acabar amb Sabau greument ferit i evacuat en helicòpter. El 23 d'agost de 2022 va morir després de rebre l'eutanàsia.