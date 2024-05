Bonavista torna a brillar amb la Fira d’Abril

detail.info.publicated Marta Omella Tarragona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Després de quatre anys, Bonavista ha recuperat, per fi, la Fira d’Abril. Des de dimarts i fins al 5 de maig, el Mercadet acull ni més ni menys que la 30a edició d’aquest tradicional esdeveniment.

A més, l’aniversari ha arribat acompanyat de moltes novetats, com és el cas de la gran nòria de 33 metres que il·lumina l’aparcament asfaltat inferior del Mercadet, o aquesta nova ubicació, que compta amb un recinte de 13.000 metres quadrats, ocupats per dotze casetes i un gran escenari cobert.

L’olor de xurro, les llums de les atraccions i la barreja de músiques a tot volum construeixen un ambient festiu, completat per una quantitat enorme de persones que han decidit passar la tarda a la Fira, alguns per primera vegada. «No havia vingut mai, però la meva professora de flamenc em va explicar que aquest any tornava la Fira i que hi hauria actuacions de dansa. Llavors vaig decidir portar a les meves amigues, aprofitant que avui no hi ha classe», explica la Sara.

En canvi, altres celebren el retorn d’aquest esdeveniment, com és el cas del José Luis, que ha vingut amb la seva dona i la seva filla. «L’últim cop que vam venir, la nena només tenia un any i no va poder gaudir realment de la Fira. Ara ja en té cinc, i ha estat molt agradable per ella veure totes les casetes i l’ambient. Ens fa molta il·lusió poder venir junts. Nosaltres som d’aquí, de Bonavista, però la cultura andalusa està molt arrelada a la zona, i l’àvia de la nena és de Jaén», explica. També destaca la nova ubicació, que pensa que ha estat «molt encertada». «Està molt millor, ens ha encantat. Si continua així, tornarem cada any», assegura.

És evident que La Fira d’Abril no seria el mateix sense la mítica zona d’atraccions, enguany presidida per la gran nòria, però que compta també amb més de 50 atraccions, plenes, rodejades de persones esperant el seu torn per sentir aquest xut d’adrenalina.

La Maria Jesús i els seus fills formen part d’aquest grup de gent fent cua, concretament davant la nòria. «Als nens els feia il·lusió provar-la, ja que és la primera vegada que la veiem. Hem vingut per ells, els agrada molt pujar a les atraccions, i quan tens canalla és el que toca», confessa.

Un retorn molt esperat

Sense dubte, les persones que més han esperat aquest retorn, són els membres de les entitats que hi participen. «Ho estem vivint amb molta emoció. Tornar a la nostra cultura, després de quatre anys, fa molta il·lusió», afirma la Charo García, presidenta de la Casa de Andalucía de Tarragona y Provincia.

García expressa que el que fa la Fira un espai tan especial, és «la fusió de la cultura catalana amb l’andalusa». «Estem a Catalunya i també estem vivint la cultura andalusa. És una germanor, i per nosaltres és molt important haver-la recuperat», afirma la presidenta.

Per ella, la nova distribució de l’espai també ha estat un bon canvi. «Ens agrada molt que cada entitat tingui caseta pròpia, i l’escenari també està sent un èxit, és un nou format que està funcionant molt bé. La Fira està tenint molt bona acollida, es nota que la gent tenia ganes de tornar», apunta García. «Esperem que la Fira hagi tornat per quedar-se. Farem tot el possible», conclou la presidenta.

El futur és incert, però de moment encara queda molta Fira. Durant els pròxims dies, el Mercadet acollirà diverses activitats com les actuacions musicals al gran escenari cobert, que tenen lloc cada nit a les 20.30 hores. A més, diumenge a les 11 h es recuperarà el tradicional espectacle de Doma de cavalls, seguit d’un passeig en cavall pels carrers de Bonavista.