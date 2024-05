Assolir la plena ocupació i reduir la jornada laboral, reivindicacions del Primer de Maig

Avançar cap a la plena ocupació, reduir la jornada laboral i millorar els salaris. Aquestes van ser les principals demandes que van marcar la manifestació del Primer de Maig convocada per CCOO i UGT a Tarragona ahir al migdia. Hi van participar unes 400 persones, les quals van sortir al carrer per reivindicar la lluita de la classe obrera durant els darrers segles per a la millora dels drets laborals.

La marxa va començar a la plaça Imperial Tàrraco i va seguir per les avingudes Prat de la Riba i Ramón y Cajal. Entre el fort soroll de la batucada, les botzines i els petards, es podia escoltar alguns manifestants cridant «plena ocupació, treball per tothom!» o «treballar per viure, no viure per treballar». La manifestació va acabar la Rambla Nova, a l’altura del Monument als Herois de 1811, davant la seu d’ambdós sindicats.

Abans dels parlaments dels líders sindicals, va intervenir Sale Shaqadan, representant de la comunitat palestina a Tarragona, qui va recordar la «matança» que està patint el seu poble per part de l’exèrcit israelí. A més, denunciava que no estan respectant els drets laborals dels treballadors.

El seu discurs va rebre el suport dels allà presents. El secretari general de la UGT a Tarragona, Joan Llort, va fer una crida per «exigir la pau» i va remarcar el «caràcter internacionalista del Primer de Maig».

D’altra banda, Llort afirmava que cal «avançar en drets per posar fi a la precarietat laboral» i «adaptar els salaris a la situació socioeconòmica de la ciutadania».

En aquest sentit, convidava a votar, en els comicis catalans, als partits que «garanteixin el benestar de la ciutadania i el reforç dels serveis públics». Així, va criticar «la deixadesa de la Generalitat en els últims 25 anys», sobretot pel que fa a les residències públiques al territori, l’educació i la sanitat.

Perseguir la plena ocupació

La secretària general de CCOO a Tarragona, Mercès Puig, va defensar que «la plena ocupació és real». «La podem aconseguir, però de moment l’atur segueix en les dades que estem», va apuntar. Per això, reclamava a l’administració més inversió en els sectors «de cures i d’industrialització» per crear més llocs de treball «de qualitat».

En plena cursa electoral, els comuns van ser partícips la manifestació, amb la presència de la seva número 1 per Tarragona, Yolanda López. També hi van assistir les caps de llista del PSC, Rosa Maria Ibarra, i d’ERC, Raquel Sans.