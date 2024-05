Els sindicats es manifesten per la ciutat de Reus amb motiu del Primer de Maig

El Primer de Maig, com ja és habitual, va transformar la ciutat de Reus en un dels molts punts del país de reivindicació de les millores laborals. Per un costat, tant CCOO com UGT es van reunir a la plaça de la Dona Treballadora de bon matí per a fer la lectura del manifest a favor de les millores laborals dels treballadors i treballadores.

Aquest va comptar amb àmplia presència de polítics de l’equip de govern i amb la corresponent ofrena floral davant de l’estàtua. Per un altre costat, la CGT va iniciar a les 10 del matí una marxa des del CAP Sant Pere que va recórrer diversos punts de la ciutat.

Durant el recorregut, els anarcosindicalistes van oferir xerrades en diversos punts com l’ajuntament o establiments comercials per a denunciar la situació laboral d’alguns col·lectius. Finalment, es van dirigir a la plaça de la Farinera on van acabar de celebrar el dia amb un vermut musical.