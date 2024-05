Unes 400 persones reclamen a Tarragona plena ocupació i reduir la jornada en la manifestació del Primer de Maig

Pancarta principal de la manifestació convocada per UGT i CCOO a Tarragona.ACN

Unes 400 persones, convocades pels sindicats majoritaris UGT i CCOO, s'han manifestat pel centre de Tarragona per reclamar la plena ocupació, millorar els salaris i reduir la jornada laboral. Els responsables sindicals, que han defensat els resultats de l'última reforma laboral, consideren que aquests objectius són assolibles a partir de la inversió en serveis públics com l'atenció a la gent gran i les cures.

També reclamen als partits polítics que impulsin des dels governs projectes de «reindustrialització vinculats a les energies renovables». A l'inici de la marxa, un grup de treballadors de Carrefour han protestat contra els sindicats majoritaris per donar suport a l'aplicació de la jornada laboral partida als centres comercials.

«La plena ocupació és real, la podem aconseguir, però de moment l'atur segueix en les dades que estem», ha apuntat la secretària general de CCOO a Tarragona, Mercès Puig. Creuen que són claus per aconseguir la millora dels salaris i aquesta plena ocupació la potenciació de sectors específics com el de les cures i les residències. «Cal que sigui amb qualitat, perquè falta personal i està precari», ha afegit.

Malgrat aquestes mancances, els sindicats majoritaris consideren que la reforma laboral impulsada el 2022 pel govern del PSOE i Unides Podem ha tingut efectes positius sobre l'ocupació al territori. Així ho ha afirmat el secretari general de la UGT a Tarragona, Joan Llort.

«La prova més evident que funciona és l'afiliació a la Seguretat Social: més de 21 milions afiliats. Però encara li hem de donar un valor afegit més: donar una feina als 41.000 treballadors que tenim apuntats a l'atur, amb una formació adequada en funció de les necessitats del mercat laboral», ha elaborat.

El responsable de la UGT ha reclamat a les administracions que apostin clarament per potenciar els serveis públics. Ha criticat «la deixadesa de competències de la Generalitat durant els últims 25 anys». «No ha fet cap residència pública a la demarcació i de les cinc que tenim en tanquem una i no sabem quan l'obrim», ha reblat.

Les centrals majoritàries aposten també per la «reindustrialització» a partir de la implantació de centrals d'energies renovables. «A Catalunya això es pot fer. Cal que l'administració i els partits polítics facin projectes de veritat encaminats cap a això», ha assenyalat. Reclamen la creació urgent d'habitatge social i que no es tanquin més línies als centres educatius de la demarcació. «Se'n tanquen 21 i és un problema que tenim», ha apuntat Puig, tot recordant l'existència encara de barracons per acollir classes.

