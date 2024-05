La reducció de la jornada laboral marca les reivindicacions de l'1 de maig a Tarragona

Els sindicats tornaran a sortir al carrer arreu de Catalunya aquest dimecres 1 de maig, Dia del treballadorper reclamar millores en les condicions laborals de la classe obrera. Les principals organitzacions sindicals aixecaran la bandera de la reducció de jornada i la defensa del poder adquisitiu alhora que denunciaran la crisi de l'habitatge i conflictes globals com el de Gaza, que tindrà un protagonisme especial. La jornada reivindicativa arribarà en plena cursa electoral i els partits l'aprofitaran per fer campanya de cara al 12-M.

El Dia del Treball arriba amb un mercat de treball amb nivells rècord d'afiliació, però amb un atur encara molt per sobre de la mitjana europea i amb molts treballadors que han perdut poder adquisitiu per la inflació que va accentuar l'esclat de la guerra d'Ucraïna. Amb tot, una de les demandes en les quals coincideixen tots els sindicats és la reducció del temps de treball, 100 anys després que s'instaurés la jornada de 8 hores.

A Tarragona, hi haurà una manifestació convocada per CCOO i UGT a les 12.00 hores que sortirà des de la plaça Imperial Tarraco que arribarà fins al Balcó del Mediterrani i una altra que encapçala el sindicalisme alternatiu a les 18.00 hores amb el mateix punt de sortida sota el lema 'Per la justícia i la pau, acabem amb el capitalisme'. També hi haurà mobilitzacions a ciutats de la demarcació com Reus o Tortosa, entre d'altres.

