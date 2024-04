El reconegut supermercat que tanca a la Plaça Imperial Tarraco de Tarragona tindrà relleu

El supermercat SuperCOR Exprés que està ubicat a la Plaça Imperial Tarraco de Tarragona i que baixarà les finestres en les properes setmanes ja té relleu. Així doncs, la botiga passarà a mans d'una altra cadena, Carrefour Express, que podria obrir al juliol el seu nou establiment a la ciutat.

Carrefour va tancar, durant setembre de l'any passat, la segona major compra de la seva història i es va quedar amb 47 Supercor, que eren propietat de El Corte Inglés, per un valor de 60 millons d'euros. Doncs bé, un d'aquests Supercor és el que està situat a la Plaça Imperial Tarraco.

De fet, al SuperCOR de la ciutat ja hi ha penjats cartells amb la següent informació: «Només en aquesta botiga. Liquidació per traspàs», «Fins exhaurir existències» o «Liquidació d'aquesta botiga per tancament del negoci des del 25/04/2024 fins al 22/05/2024».

Et pot interessar: