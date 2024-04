Investigadors de la URV participen en un projecte per fer les carreteres més segures i sostenibles

Diversos investigadors de diferents àmbits de recerca de la Universitat Rovira i Virgili han participat els últims mesos en el projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona Cuidem el que ens uneix. Carreteres més segures i sostenibles, que té per objectiu millorar la seguretat i la sostenibilitat de les carreteres aplicant tecnologies amb un fort component innovador.

En les diferents actuacions del projecte, ja en la fase final, el personal investigador de la universitat ha aplicat amb resultats satisfactoris tecnologies avançades, com ara la intel·ligència artificial, els sensors i el big data, per augmentar la seguretat a les vies i optimitzar la informació de tot el que hi succeeix, i, per altra banda, ha desenvolupat un asfalt menys contaminant i més sostenible.

Així, dins de les primeres d’actuacions, el grup de Robòtica i Visió Intel·ligents de la URV, que coordina l’investigador Domènec Puig, ha desenvolupat una plataforma web i una aplicació mòbil per detectar i reportar en temps real les incidències que hi pugui haver a les vies, com ara l’estat de l’asfalt i el recompte de cotxes en zones específiques.

«Aquesta plataforma ajuda a la millora de la gestió de la infraestructura i proporciona informació que permet conèixer problemes en temps real per poder fer recomanacions i prediccions, mitjançant la informació pública disponible a internet, la proporcionada per les càmeres ubicades a les vies i pels mateixos ciutadans a través de textos, imatges o vídeos», afirma Puig.

El grup Nanolectronic and Photonic Systems de la URV, amb l’investigador David Girbau al capdavant, ha avaluat la viabilitat d’utilitzar els radars que incorporen els vehicles per magnificar la detecció d’objectes propers i per comunicar-se amb infraestructures externes, com ara el punt d’accés a un parc natural on es comuniquen els ocupants del vehicle.

Per la seva banda, el Grup de Fotònica, amb la coordinació de Francesc Díaz, ha desenvolupat sensors de boira i de gel, i avaluadors de la qualitat de la reflectivitat dels senyals, del coeficient d’adherència i resistència al rodatge en els compostos asfàltics i del deteriorament del ferm del paviment, a més d’un sistema amb fibra òptica i intel·ligència artificial per informar al gestor de la infraestructura de les característiques del vehicle.

El grup de recerca CRISES, centrat en afers de seguretat informàtica i privacitat en l’entorn tecnològic, ha dissenyat i validat un prototip per controlar l’accés de vehicles a zones restringides de baixes emissions (ZBE) amb l’objectiu de reduir la contaminació ambiental i millorar la sostenibilitat en la mobilitat urbana. .

Descarbonització i economia circular

Els grups de recerca dels departaments d’Enginyeria Química i de Química Física i Inorgànica, amb investigadors com ara Francesc Medina, Abel Toscano, Esther Torrens, Christophe Bengoa i Yolanda Cesteros, han treballat amb l’objectiu principal de dissenyar un asfalt capaç d’autoregenerar les esquerdes de la carretera, utilitzant líquids iònics; disminuir la contaminació dels cotxes, afegint nanopartícules a l’asfalt que les eliminen; treballar a temperatures d’asfaltat més baixes afegint materials amb capacitat d’absorció i desorció d’aigua, amb el conseqüent estalvi energètic i de reducció del diòxid de carboni, i canviar els materials de l’asfalt que provenen del petroli, principalment el betum, per residus orgànics, com ara els fangs que generen les depuradores d’aigües residuals, reduint així l’ús de combustibles fòssils.

«Aquests avenços han d’ajudar a la descarbonització de la indústria vinculada a la construcció, manteniment i reforma de les xarxes viàries i, d’altra banda, a la revalorització dels residus impulsant l’economia circular. Actualment el lligant asfàltic prové de la destil·lació del petroli, de manera que és important obtenir-ne a partir d’una altra matèria prima mediambientalment més sostenible», asseguren els responsables de l’actuació.

Precisament, aquest nou paviment asfàltic s’ha provat recentment en un tram d’uns 400 metres de la carretera TP-2031, al terme municipal de la Secuita, que forma part de la xarxa local de carreteres de la Diputació i que s’ha convertit en un banc de proves amb la col·laboració de l’empresa Sorigué.

De fet, les actuacions ja han estat totes validades i es considera que estan a punt per entrar en la fase industrial i buscar sortida al mercat. Mentrestant, els investigadors participants en aquest projecte continuen perfeccionant les tecnologies desenvolupades.

