La URV manté el pla de xoc per reduir la temporalitat del professorat

El pla de xoc per reduir la temporalitat del professorat de la Universitat Rovira i Virgili (URV) es manté tot i la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat.

Si bé la pròrroga d’aquest instrument financer té conseqüències sobre les universitats públiques, sí que podran comptar amb el finançament compromès per reduir la temporalitat de la plantilla i assegurar el relleu generacional del professorat, ja que el pla va aprovar-se amb una partida plurianual amb dotació econòmica.

En el marc d’aquest pla de xoc, el Consell de Govern de la URV va aprovar ahir la convocatòria de 25 places de Personal Docent i Investigador (PDI) per a 2024, un cop s’obtingui el permís de la Direcció General d’Universitats. Aquesta convocatòria permetrà incrementar la taxa de personal permanent alhora que reduirà la de personal no permanent. Aquestes places se sumen a les 29 que es van aprovar en el darrer Consell de Govern per cobrir les vacants que al 2023 va deixar el professorat que va jubilar-se o va causar baixa.

També fruit de les jubilacions i baixes que s’han produït, es convocaran divuit places de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis. Per a aquest col·lectiu el Consell de Govern ha acordat equiparar els permisos del personal laboral i funcionari i ha aprovat un reglament que agilitza els procediments, millora l’adequació dels perfils als llocs de treball i posa en valor l’experiència del personal en la cobertura dels llocs de treball temporals.

A més a més, s’ha aprovat la Normativa de selecció i contractació de professorat associat, que tindrà un contracte indefinit amb una dedicació a temps parcial. I es modifiquen els criteris de valoració per donar més pes a l’afinitat de l’activitat professional al perfil de la plaça i reforçar així el sentit d’aquesta figura del professorat, que ha d’exercir la seva activitat fora de l’àmbit acadèmic i ha de ser especialista de reconeguda competència.

La conseqüència de la pròrroga dels pressupostos

El fet que el pressupost de la Generalitat de Catalunya s’hagi prorrogat fa que les universitats públiques catalanes no puguin comptar amb els 19 milions d’euros d’increment previstos per als pressupostos de 2024 i 21 milions més per fer front al cost de l’energia podrien no consolidar-se.

L’estimació de l’afectació a la Universitat Rovira i Virgili, que té un pes del 9% en el sistema d’universitats públiques de Catalunya, és d’1,7 milions d’euros; 3,4 si es té en compte la xifra pendent de consolidació. Així ho va explicar ahir el rector de la Universitat, Josep Pallarès, en l’informe que ha presentat al Consell de Govern.

