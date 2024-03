Demanen la creació de quatre jutjats nous a la demarcació de Tarragona per reduir la sobrecàrrega de treball

El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, ha demanat la creació de nous òrgans judicials a la demarcació de Tarragona per reduir la sobrecàrrega de feina que, de retruc, retarden la celebració dels judicis. En concret, ha reclamat crear un nou jutjat penal i un d'instància a Tarragona, així com un altre a Valls, on el funcionament és «deficient» per l'acumulació de casos.

Barrientos ha tornat a reclamar un segon jutjat social a Reus després que s'hagin «disparat» els assumptes: «Haurien de tenir una càrrega raonable d'entre 800-850 assumptes anuals, l'any passat en vam tenir més de 1.300», ha lamentat. També ha explicat que s'ha reforçat la secció segona i de la quarta de l'Audiència de Tarragona, on els judicis acumulen més de tres anys de retard.