La Guingueta del Parc de la Ciutat tanca una nova edició amb més entitats col·laboradores

La Guingueta del Parc de la Ciutat va posar punt final a la seva segona edició diumenge passat amb un espectacle protagonitzat per l’animadora infantil Marieta Voltereta. Entre música i pinta cares, els nens es van acomiadar d’una edició que enguany ha comptat amb la participació de més associacions.

La coordinadora del projecte a l’IMET, Jordina Plaza, remarca que enguany s’ha consolidat l’objectiu de convertir la Guingueta en un «espai de referència també per entitats educatives, de lleure i socials de la ciutat», gràcies a la col·laboració de l’Associació de Veïns Verge del Carme o l’Escamot, entre altres, amb les que s’han executat activitats tant dins com fora de la programació de la Guingueta. «Aquesta línia de treball dona resposta a un dels objectius principals: desenvolupar una estratègia d’intervenció educativa al Parc de la Ciutat», afirma Plaza.

A banda de les entitats, les dinamitzadores del projecte, Elisa Garcia i Marta Gironés, també han destacat que la participació de les famílies s’ha mantingut, de tal manera que han vist créixer els infants que van assistir a l’edició anterior de la Guingueta. «L’espai fomenta un vincle entre monitores i les famílies» — explica Garcia—. «Acompanyem les famílies en el procés de creixement, i al final l’estima amb elles és recíproca». «El fet que els infants vinguin cada setmana, fa que se sentin acollits per nosaltres», expressa Gironés.

Garcia comenta que les famílies valoren positivament que l’activitat es faci els diumenges, i que ja els han començat a preguntar si la Guingueta tornarà un cop acabades les festes de Nadal. Per ara no hi ha una data exacta d’inici, però una de les opcions és que sigui al voltant de primavera, quan va començar l’edició de l’any anterior.

Millores per al futur

Ambdues dinamitzadores destaquen que voldrien que es millorés la neteja de la zona on es fa l’activitat, i ubicar-hi un lavabo, una de les demandes més freqüents de les famílies. Respecte a això, Plaza explica que «la instal·lació d’infraestructures, ara mateix, és complicada», tenint en compte que és un projecte amb una durada de 3 hores. Respecte a això, les famílies també han expressat que els agradaria que l’activitat es realitzés més dies.