L’Ajuntament tindrà el projecte per a enderrocar el ‘mamotreto’ del Miracle abans d’aquest estiu

L’enderroc de la plataforma del Miracle, coneguda popularment com a ‘mamotreto’, està cada cop més a prop. L’Ajuntament de Tarragona està ultimant el projecte per a fer desaparèixer la plataforma.

El document estarà enllestit abans de l’estiu, segons apunten fonts municipals al Diari Més. Un cop estigui enllestit, el consistori licitarà les obres d’enderroc. Aquest projecte fa molts mesos que s’està redactant des de diversos departaments de l’Ajuntament.

L’enderroc del ‘Mamotreto’ és una de les quinze accions marcades pel consistori en el macro-projecte anomenat Tarragona-GreenBelt’26. La proposta, que compta amb 3,3 milions d’euros provinents dels fons europeus Next Generation, planteja accions de renaturalització d’espais del front litoral i àrees periurbanes i forestals de la ciutat.

En el cas de la plataforma de formigó del Miracle, s’exposa que l’objectiu de la demolició és «retornar a la ciutat un front litoral urbà que tingui en compte els serveis ecosistèmics de les zones costaneres i que la lluiti activament enfront de l’emergència climàtica».

Inaugurada el 2001

La plataforma del Miracle, de gairebé 3.000 m3 de formigó, es va estrenar l’estiu del 2001. La infraestructura va comportar una inversió de l’Estat de 8,4 milions d’euros. El 2013, després d’un accident, es va decidir tancar-la per motius de seguretat. Es va intentar tornar a obrir l’espai i destinar-hi una part a la restauració, però les negociacions entre Ajuntament i l’Estat no van ser fructíferes.

A partir d’aquell moment, es va generar un debat obert sobre què i com s’hauria de redissenyar l’espai. Entitats ecologistes, com SOS Costa Daurada, van fer protestes pel seu desmantellament i van llençar propostes per a reconvertir la plataforma.

L’anterior govern municipal, liderat per Esquerra Republicana i amb la CUP a la regidoria de Medi Ambient, ja va començar a fer passes endavant per a fer desaparèixer el formigó del Miracle. L’enderroc es va calcular que tindria un cost de 500.000 euros. L’actual govern socialista ha continuat endavant amb aquesta determinació i el desmantellament del ‘mamotreto’ està a punt de licitar-se.

