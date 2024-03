Tarragona recupera la partida de 200.000 euros per al futur ‘skatepark’ del Miracle

L’Ajuntament de Tarragona recuperarà aquest mes de març la partida de 200.000 euros per al futur skatepark del Miracle. El consistori ha preparat un modificatiu de crèdit de 4,7 milions d’euros que s’aprovarà, amb gairebé total seguretat, en el ple ordinari previst per al dia 15. D’aquí, es trauran els diners per a la construcció del nou equipament esportiu.

Realment, el consistori ja havia consignat 200.000 euros per al nou skatepark. Ho va fer l’anterior govern, que a finals del 2021 va adjudicar la redacció de l’avantprojecte i el projecte executiu. La partida, però, va ser eliminada el passat mes de desembre, quan l’executiu socialista va impulsar —amb ECP— un pla per rescatar «diners adormits».

Concretament, van alliberar 4 milions d’euros de diferents projectes antics amb reserva de diners que no s’estaven executant. Aquests diners s’han utilitzat per finançar part de les inversions pressupostades per al 2024. El conseller d’Esports, Berni Álvarez, es va comprometre a recuperar la partida per al nou equipament del Miracle a la primavera.

Finalment, serà així. «Ha estat només un impàs», indica l’edil, qui assegura que és «un projecte prioritari per a la conselleria i que ens agrada molt». Álvarez apunta que ja es treballa per iniciar el procés de licitació: «Parlar de terminis és complicat, però la idea és que abans de finals d’any estigui fet». Segons les previsions, el termini d’execució podria durar entre 4 o 5 cinc mesos.

«Lloc amb molt potencial»

L’skatepark es construirà al costat de la pista multiesportiva que hi ha al parc Ana Maria Matute, ubicat entre la plataforma del Miracle i les vies del tren. «És un lloc amb molt potencial», assegura el conseller d’Esports, qui explica que «el col·lectiu d’skaters reclama des de fa temps un nou equipament amb majors dimensions».

El projecte contempla una superfície patinable de 1.350 metres quadrats amb diferents rampes i plans inclinats, voreres com les que hi ha al MACBA o a la plaça de Sants de Barcelona, plataformes baixes, piràmides i desnivells amb raïls. D’altra banda, es respectarà el caràcter d’espai verd d’aquest lloc públic de titularitat municipal. Així, es mantindran tots els arbres i la vegetació arbustiva, així com les roques gegants de diferents granits, característiques del paisatge del parc.