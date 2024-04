Què són les meduses que han aparegut a les platges tarragonines?

Les velelles o barquetes de Sant Pere són una espècie similar a les meduses, que aquests dies han estat apareixent a diverses platges tarragonines i del sud de Catalunya.

Igual que les meduses, els coralls i les anemones, les velelles són cnidaris. Aquests són animals relativament simples, que viuen exclusivament en ambients aquàtics, majoritàriament marins. En aquest cas es tracta d'un hidrozou, que té dues fases: un pòlip, que té forma de sac, i una medusa, que té forma de campana.

Les barquetes es troben en la fase del pòlip, i per tant no es consideren animals, sinó una colònia on cada pòlip té una funció, com serien l'alimentació, la reproducció o la defensa, i treballen de forma coordinada.

Les velelles tenen uns 7 cm de diàmetre i una vida pelàgica, és a dir, floten lliurement per l'aigua i viuen en eixams. El seu disc està ple d'aire, el que fa que puguin surar, i la vela gelatinosa que neix de la seva superfície els ajuda a ser transportades pel vent.

Aquesta espècie, que es pot trobar als mars de tot el món, és transparent amb pigments blau fosc, i en morir perd la pigmentació. S'anomenen barquetes de Sant Pere perquè solen aparèixer als voltants d'aquesta data, fent varaments massius.

La seva alimentació consisteix en larves de petits crustacis i ous de peixos, i els seus depredadors són gasteròpodes com el cargol marí Janthina, algun nudibranqui i l'ànec collverd. Tot i tenir cèl·lules urticants, no és perillosa per a les persones, però així i tot no es recomana tocar-les, ja que podrien irritar zones sensibles com els ulls o la boca.

