Les velelles envaeixen les platges de Tarragona

Les velelles tornen a omplir les platges de Tarragona. Aquest diumenge la platja dels Capellans i la Llarga s'han tornat a llevar recobertes d'aquesta espècie, similar a les meduses.

Velelles a la platja LlargaDiari Més

Ja és la tercera vegada que es repeteix aquest fet a la costa del Tarragonès durant aquesta setmana, ja que es va donar la mateixa situació el passat dilluns a la platja de Roda de Berà i el dimarts a la platja Llarga. Aquestes aparicions serien conseqüència del bon temps, l'aportació de nutrients al mar i els corrents.

Les velelles són animals petits, d'uns 7 cm de diàmetre, que floten lliurement per l'aiguaDiari Més

Què són les velelles?

La velella, o barca de Sant Pere (Velella velella) és un animal petit, d'uns 7 cm de diàmetre, que flota lliurement per l'aigua. Té una membrana semicircular similar a una vela que neix de la superfície i ajuda que sigui transportada pel vent.

Els seus tentacles contenen unes cèl·lules urticants, tot i que són inofensives per l'ésser humà. No obstant, podrien causar alguns problemes en llocs amb presència de mucoses com els ulls o també si entren en contacte amb ferides obertes.

