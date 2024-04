Totes les fires del festival de Tarraco Viva 2024

Les Fires del Festival Tarraco Viva representen una vibrant celebració que submergeix els assistents en un viatge captivador a través de la història i la cultura de l'antiga Tarraco romana. Aquests esdeveniments són un festí sensorial que transporta els participants als bulliciosos mercats i places de l'època. Enguany, el festival oferirà quatre fires repartides enttre el dissabte 18 de maig i el divendres 24.

Consulta tota la infromació de les Fires de l'edició d'enguany de Tarraco Viva:

18 de maig Dissabte

Taberna Libraria

De 10:30 h. a 14h.

- Llibreters de Tarragona ofereixen els seus fons bibliogràfics per poder gaudir de la història antiga, també a casa: llibres per a adults, per a infants i per a joves. Novel·la històrica, assaig, literatura i història de l’antiguitat a l’abast de tothom gràcies als artefactes més antics i que més bons resultats han donat a l’hora de divulgar la història: els llibres.

- Port. Moll de Costa- Placeta 2

A càrrec de Adserà, Abacus Coop., La Capona i La Quimera

Imatge de la Fira Taberna libraria.Cedida

24 de maig Divendres

Roma als Museus del Món

De 17 h. a 20 h.

- Museus, centres d’interpretació, parcs arqueològics i publicacions d’història participen en la fira «Roma als museus del món» per tal de donar a conèixer al visitant de Tarraco Viva l’immens llegat de la civilització de l’antiga Roma. Es tracta d’un espai per informar-se dels indrets amb llegat romà, cercar contactes i informació i planificar activitats i viatges culturals, i també poder intercanviar informació sobre el treball i les realitats de museus i institucions, amb les seves aportacions a l’àmbit de la divulgació històrica.

Enguany també s’hi sumen empreses de guies, d’arqueologia, agències de viatges especialitzades en història, grups de recreació històrica, associacions en defensa del patrimoni i altres entitats. Tots plegats ofereixen informació sobre els productes relacionats amb el món clàssic que gestionen.

- Jardins del Camp de Mart

A càrrec de Museus, Jaciments arqueològics i Empreses de Divulgació del Patrimoni

Imatge de la Fira Roma als Museus del món.Cedida

Artifex

De 17 h. a 20 h.

- Un espai dedicat a artesans que creen rèpliques arqueològiques d’originals trobats en excavacions i que ofereixen demostracions pràctiques de fabricació de materials.

La creació de rèpliques arqueològiques rigoroses a partir d’originals trobats en excavacions ofereix grans oportunitats per a la divulgació del patrimoni i, també, per al gaudi de la contemplació. Aquest és un espai destinat als artesans dedicats a aquesta especialitat, que, a més, faran demostracions pràctiques de fabricació d’objectes i de tractament de materials. Una oportunitat, també, per acostar-nos al món del treball preindustrial.

- Jardins del Camp de Mart

A càrrec de Artesans de rèpliques arqueològiques

Imatge de la Fira Artifex de Tarraco Viva.Cedida

Taberna Libraria

De 17 h. a 20h.

- Llibreters de Tarragona ofereixen els seus fons bibliogràfics per poder gaudir de la història antiga, també a casa: llibres per a adults, per a infants i per a joves. Novel·la històrica, assaig, literatura i història de l’antiguitat a l’abast de tothom gràcies als artefactes més antics i que més bons resultats han donat a l’hora de divulgar la història: els llibres.

- Port. Moll de Costa- Placeta 2

A càrrec de Adserà, Abacus Coop., La Capona i La Quimera

Imatge de la Fira Taberna libraria.Cedida

Et pot interessar: