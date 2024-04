Zapatero: «Tenim 48 hores per impulsar Illa perquè sigui president i perquè Pedro segueixi»

L'expresident del govern d'Espanya, José Luis Rodríguez Zapatero, ha alertat que queden només dos dies per aconseguir que l'actual cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, continuï al càrrec.

En un acte de campanya per les eleccions del 12-M a Tarragona aquest dissabte, Zapatero també ha instat «els demòcrates i progressistes» a donar suport al candidat Salvador Illa. «Tenim 48 hores per impulsar Illa perquè sigui president i perquè Pedro segueixi», ha afirmat.

En aquest sentit, ha demanat mobilitzacions a favor de Sánchez com la d'aquest dissabte a la seu central dels socialistes, al carrer Ferraz de Madrid, «no per sentimentalisme», sinó «per indignació». «La nostra reacció és per patriotisme democràtic», ha expressat.

