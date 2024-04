El nou barri tecnològic i Mas d’en Sorder, punts de discòrdia entre el govern i l’oposició pel POUM

El govern municipal de l’Ajuntament de Tarragona ha posat totes les cartes sobre la taula. L’executiu socialista ja ha presentat la seva primera proposta de POUM a l’oposició i, ara, s’obre un període de negociació que s’allargarà durant els pròxims mesos.

L’objectiu, segons va assenyalar el conseller de Territori, Nacho García, és assolir l’aprovació inicial a principis del 2025. L’edil confia arribar a acords i aconseguir el suport més ampli possible. En aquest sentit, apuntava que existeix un consens general, però que hi ha punts que generen discòrdia. N’hi ha dos, en concret, que portaran cua: Mas d’en Sorder i el nou barri tecnològic.

Els socialistes han apostat per recuperar el pla parcial de Mas d’en Sorder (PP-43), que preveu la construcció d’una urbanització d’alt standing a tocar del Golf Costa Daurada i la implementació d’un hotel a la masia. Tant ERC com ECP s’oposen a la construcció d’habitatges en aquesta zona de l’Anella Verda. Ambdós grups coincideixen que es tracta d’un «pelotazo» i aposten perquè es preservi com a sòl no urbanitzable.

Xavi Puig, portaveu adjunt d’ERC, valorava positivament que «el govern ens hagi comprat el model de ciutat que vam presentar en un avantprojecte». Això sí, el conseller creu que recuperar el pla parcial de Mas d’en Sorder «contravé l’objectiu de tenir una ciutat cohesionada». «Políticament, no veiem bé donar aquest espai a una empresa privada i elitista», afegeix. A més, adverteix que, en el futur, pot ser motiu suficient perquè un jutge tombi el POUM, ja que «suposa un canvi substancial respecte a l’avanç en el que es basa aquest nou pla».

Els republicans, en canvi, accepten el creixement redimensionat que es proposa per a la Vall del Llorito, però denuncien que «és excessiu que es construeixin 1.000 habitatges a la Budallera, quan es tracta d’un barri de transició». D’altra banda, demana que el POUM prevegi una zona residencial amb zones verdes al PP-9, darrere de l’Albada i la Floresta.

El portaveu d’ECP, Jordi Collado, també defensa que «no té sentit a nivell urbanístic» crear habitatges a Mas d’en Sorder, ja que «dificultaria la gestió de la ciutat» perquè es troba molt allunyat del centre. Per exemple, «el servei de la brossa hauria de recórrer massa distància».

Els comuns estan satisfets per la inclusió peticions seves, com «protegir la Budallera o cobrir l’A-7», però també preocupats pel nou barri tecnològic que es projecta al polígon Francolí. «És una zona inundable i veiem molts riscos», diu l’edil. A més, creu que l’estació d’Horta Gran «no és factible ni creïble». «És un bon punt de partida, però hi ha molt marge de millora», indica Collado, qui ha demanat més documentació per conèixer la viabilitat econòmica de tot el projecte.

Risc per inundacions

El PP comparteix la denúncia dels comuns respecte al risc d’inundació en «les zones de creixement a tocar del riu». A més, el conseller Álvaro Batlle considera que el govern planteja un «projecte poc realista per l’escassa demanda per viure a Ponent». En aquest sentit, diuen que «el pla més immediat i fiable és créixer per Llevant». De fet, consideren que s’hauria d’urbanitzar la Budallera.

Per la seva banda, Jordi Sendra, fa una valoració positiva de la proposta dels socialistes: «Les línies estratègiques coincideixen amb el que defensem, relligant Ponent i centre i amb creixement per Llevant». «Encara hem de negociar per fer aportacions», apuntava. Des de Vox, també estan «alineats» amb aquest «projecte ambiciós propi d’una gran capital». Encara queda, però, una llarga carrera de fons perquè els grups de l’oposició acabin de definir el seu sentit de vot.