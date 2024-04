L’elevat preu de les compensacions a CLH obre la porta a hotels al barri tecnològic

Render de com és planteja l’entorn de la CLH.Ajuntament de Tarragona

Els estudis tècnics de l’Ajuntament de Tarragona xifren en més de 48 MEUR les compensacions econòmiques que hauria de rebre l’antiga CLH –ara anomenada Exolum– a través del Pla de Millora Urbana dels seus terrenys. L’objectiu és que l’empresa deixi la zona a tocar del Francolí per ubicar-se fora de la ciutat i construir així el barri tecnològic.

«A aquesta quantitat cal sumar-li el preu del sòl, per això és inassumible una compra amb aquests preus per part de l’Ajuntament», indica a Diari Més el conseller d’Urbanisme, Nacho García. Així doncs, a banda d’habitatges i oficines, s’obre la porta a la construcció d’hotels per tal que Exolum tingui uns terrenys més atractius pels inversors. «Es poden plantejar els hotels perfectament, sí, a banda de pisos i empreses», diu García.

El futur barri tecnològic és un dels pilars de la nova proposta del POUM. Té l’objectiu de lligar la Tabacalera amb Ponent, a partir d’una transformació integral d’una zona de la ciutat que es manté industrialitzada. Per a fer-lo realitat és essencial que l’antiga CLH marxi a fora de la ciutat, unes negociacions que estan en marxa.

«Els hem demanat que rebaixin les expectatives, perquè com a ciutat no podem assumir ni la quantitat ni el projecte que es plantejava amb el POUM del 2013», explica García. Per aquest motiu, el consistori també planteja que sigui Exolum qui vengui els terrenys directament a un tercer abans o després de construir pisos, oficines o hotels.

Les negociacions amb el nou equip de govern van començar al setembre, amb una reunió a tres bandes entre l’alcalde Rubén Viñuales, el president del Port, Saül Garreta, i directius d’Exolum. Les trobades han continuat amb perfils tècnics del consistori i l’empresa, que van reunir-se la setmana passada i tornaran a fer-ho properament.

«Estem posant tota la carn a la graella perquè això surti bé», explica el conseller d’Urbanisme. En aquestes negociacions també hi ha la figura de Promo Assessors, empresa contractada per l’Ajuntament que està elaborant l’estudi econòmic del POUM i «ens garanteix la viabilitat de l’operació».

«Torres altes com a Manhattan»

El projecte del POUM del 2013 proposava un pont de quatre carrils per sobre del Francolí, el desmuntatge de la planta i la descontaminació de l’espai i la construcció d’edificis molt alts, «com si Tarragona fos Manhattan», diu García. La sentència que va tombar el POUM obliga ara a l’Ajuntament a fer front a les compensacions econòmiques a l’empresa a través d’un nou Pla de Millora Urbana. Això permetrà a Exolum treure rèdit dels seus terrenys i poder pagar l’hipotètic trasllat, que tot apunta que seria als terrenys portuaris del Complex Educatiu.

La descontaminació del sòl

La descontaminació dels terrenys, pas previ obligatori abans de la construcció d’habitatges, és un dels elements clau en la negociació. En aquest sentit, el conseller d’Urbanisme és contundent: «Són ells els que han estat contaminant durant molts anys, així que són ells els que ho han de pagar». Aquest fet ja rebaixaria el preu a pagar en compensacions per part de l’Ajuntament.

Un barri en zona inundable

Diversos estudis pronostiquen que la llera del Francolí, justament els terrenys on es troba l’antiga CLH, són terrenys inundables a menys de cent anys vista. Sobre aquesta qüestió i la viabilitat del nou barri, el conseller d’Urbanisme és clar: «Afortunadament, tenim les eines per poder fer front a les inundacions. És una casuística que ja trobem a l’altra banda del riu, on ja hi ha cases. Construirem murs de contenció», recalca.

Un projecte a deu anys vista

L’Ajuntament és conscient de les dificultats que presenten les operacions, i l’equip de govern té clar que el nou barri tecnològic no serà una realitat a dos anys vista. «Ara bé, esperem en deu anys haver fet passes endavant», afegeix García. Amb tot, s’obre una nova etapa de reptes i oportunitats per al desenvolupament urbanístic de la ciutat, que passa per aprovar el POUM.

La primera proposta del nou POUM veu la llum L’última planta de l’edifici Tarragona Impulsa de la Tabacalera va acollir la presentació als mitjans de la primera proposta del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. La roda de premsa va anar a càrrec de l’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, i del conseller d’Urbanisme, Nacho García.



Un parell d’hores abans van ensenyar la proposta als grups municipals, que hauran de deliberar si compleix amb les seves expectatives. L’aprovació inicial del document es preveu a inicis de l’any vinent. Tot dependrà de les negociacions.

