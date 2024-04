Funcionaris penitenciaris pengen cartells a Tarragona coincidint amb l'inici de la campanya

Coincidint amb l'inici de la campanya pel 12-M, treballadors penitenciaris han penjat cartells a llocs emblemàtics de Lleida, Tarragona, Figueres i Barcelona amb el característic groc d'ERC en què s'hi llegeix «Esquerra ho esguerra tot». A Tarragona, els cartells els han penjat a l'estàtua dels castellers de la Rambla Nova.

Segons han explicat fonts d’aquests funcionaris a l’ACN, s’han escollit poblacions on hi ha hagut o encara hi ha centres penitenciaris en funcionament. De fet, a Barcelona els cartells es poden veure al voltant de la Model.

Els cartells simulen ser els d’una campanya electoral i tenen el groc característic d’ERC. S’hi pot llegir el missatge «Esquerra ho esquerra tot». L’objectiu de l’actuació és fer visible el seu malestar envers la gestió del Govern republicà.

Imatges dels cartells penjats pels funcionaris de presons a Tarragona.Funcionaris presons/ ACN

«ERC ha viscut quatre d’esquenes a la realitat», han apuntat els empleats de presons que han considerat que han estat «quatre anys de deteriorament dels sectors econòmics estratègics, malbaratament de recursos i degradació del servei públic». En aquesta línia, han avisat que els nous comicis donen a la ciutadania «la possibilitat de trobar solucions».

L'estàtua de Josep Pau Virgilio amb un cartell.Funcionaris presons/ ACN

