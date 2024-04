Els partits polítics de Tarragona escalfen motors per a la campanya durant la diada de Sant Jordi

Amb l’inici de la campanya electoral a tocar, la presència política es va fer notar més que mai durant la celebració de la diada de Sant Jordi. Els diferents partits van instal·lar les seves paradetes a la Rambla Nova. Tot i que es tracta d’un fet habitual, sempre desperta crítiques per una part de la ciutadania que considera que no hi haurien de ser. Enguany, però, les formacions que es presenten als comicis del 12 de maig no es van voler perdre aquesta multitudinària cita.

Posats a banda i banda de la segona coca de la Rambla, a l’altura del carrer Comte de Rius, els representants polítics xerraven amb tots els simpatitzants que s’apropaven als seus estands. També atenien i venien les seves propostes i ideals a alguns ciutadans indecisos que encara no han definit el seu vot. La veritat és que la majoria de les persones que s’hi acostaven, ho feien per curiositat. No per conèixer què defensava cada partit, sinó per saber què regalaven.

El que més abundaven eren els globus i els ventalls. Blancs, verds, grocs, liles... els podies trobar de tots colors. El PP va ser un dels protagonistes de la jornada. I és que van posar tota la carn a la graella amb la visita de la secretària general del partit Cuca Gamarra a Tarragona. La diputada va fer una crida a «passar pàgina del procés i abordar els problemes que realment preocupen els catalans».

Així, va fer èmfasi en els mals resultats de l’informe PISA i va reclamar «una educació allunyada de la ideologia del sectarisme». Per si no fos suficient la presència de Gamarra, els populars també van regalar unes 2.000 roses —vermelles i no blaves—. Això va generar controvèrsia, ja que alguns consideraven que els populars estaven perjudicant les floristeries i associacions que en venien.

Al costat del PP, hi era la paradeta de Vox, en la qual es podia llegir el missatge «sense por a res ni a ningú». En l’estand de la formació ultradretana no es respirava tanta tensió com en edicions passades. De fet, destacava el gran nombre de joves —sense edat per votar— que s’hi acostaven. Un d’ells, es va guanyar una polsera amb la bandera d’Espanya després de cridar «Viva Vox». Un dels grans absents va ser Ciutadans. En canvi, la CUP sí que va muntar la seva paradeta amb llibres, tot i que va quedar apartada en un dels laterals de la Rambla Nova.

Tradicions i apostes originals

El PSC no va fallar i, com és tradició, va tornar a repartir alfàbrega. Aquest detall triomfava entre el públic més gran. «Els socialistes i la planteta, com sempre», comentava entre riures una parella que hi passava per davant. La formació de Salvador Illa, que es va encarregar de posar la música durant tot el matí, també repartia globus i caramels. També ho feia Junts, que repartia un llibre que recull les dues últimes conferències de Carles Puigdemont.

ERC va ser, segurament, un dels més originals, repartint targetons plantables per fer créixer tomàquets i xapes de Sant Jordi. Com el PSC, els republicans van atraure molt de públic. No va ser així en el cas de Comuns Sumar i de Podemos, que estaven junts —un al costat de l’altre— però no remenats. Els de Jéssica Albiach van posar el focus en el «no» al Hard Rock. Els comuns repartien preservatius amb els lemes «no te la juguis» i «una aposta sense sorpreses ni ruletes». Així doncs, els partits van aprofitar la diada per escalfar motors de cara al dijous a la mitjanit, quan s’iniciarà la campanya.