Els paradistes de Tarragona respiren amb l'arribada del bon temps per Sant Jordi

Amb la primera llum del dia, llibreters i floristeries van començar a obrir persianes i preparar les seves paradetes a la rambla Nova, sense estar del tot segurs si el mal temps els donaria un descans per celebrar la diada de Sant Jordi de 2024, que per primera vegada en temps va caure en dia laborable.

Un exemple d’això va ser que ja des de les vuit i les nou del matí, mentre es col·locaven els primers llibres, els tarragonins que es dirigien a la feina aprofitaven per a fer les primeres compres del dia. Així, amb el pas dels minuts, els carrers es van anar emplenant de gentada, des de parelles de joves i avis, agafats de la mà o del braç, observant amb calma cada paradeta, fins a grups d’alumnes acompanyats de les seves professores, que aprofitaven el dia per passejar pels carrers i aprendre més sobre la llegenda de Sant Jordi.

«Enguany els horaris han canviat», — va explicar Andreu Pinyol, de la llibreria El Soterrani — «L’any passat, quan va caure en diumenge, vam tenir més afluència cap al migdia, però avui ja hem tingut un matí animat». Des de La Capona van coincidir, i van afegir que el fet que sigui dia laborable obliga la gent a quedar-se a la ciutat, i no marxar de cap de setmana.

Aquesta llibreria és un dels exemples de negocis que el dia de Sant Jordi van apostar per promocionar escriptors locals. Olga Xirinacs o Alfons Cama són algun dels autors que van triomfar durant el matí de dimarts. Pel que fa a les temàtiques, es van destacar ficció, i llibres especialitzats i infantils.

Entre parades de llibres, també hi eren presents les floristeries, amb un repertori de roses de tots els colors: vermell, blau, rosa i fins i tot representant l’Arc de Sant Martí. Alguns dels establiments, però, es van limitar a vendre les roses més tradicionals. «Sant Jordi és passió, amor i tendresa, i això representa el vermell», va expressar Estela Vizcarro, de Trilogia Floral Tarragona.

Unes parades més enllà de la seva estava instal·lada la floristeria Romeu. La seva encarregada, Dolores Mohedano, va remarcar el treball que comporta la preparació de les roses: «És un procés molt intens. Les has de preparar com a màxim tres dies abans perquè no es facin malbé». Alhora, Mohedano va destacar que el fet de ser dia laboral també va permetre controlar les afluències de gent, ja que cadascú venia a una franja horària diferent. «Anem més relaxats», va expressar.

Si bé durant el dia va fer sol, a la tarda el mal temps va tornar. Primer en forma de vent, moment en què els llibreters van col·locar cordills a sobre els seus llibres per evitar que les pàgines volessin. Després, però, va arribar la pluja, i els paradistes ja van passar als plàstics protectors. Amb tot, després d’un lleu ruixat, el bon temps va tornar a la Rambla Nova.