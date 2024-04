El temps no va poder aturar el tradicional Sant Jordi de Reus

El dia de Sant Jordi va començar banyant de sol i vent la capital del Baix Camp, una jornada idíl·lica per als amants dels llibres i les roses que van sortir a gaudir del tradicional esdeveniment cultural i festiu. De bon matí, el temps va acompanyar tot i les ràfagues que, de tant en tant, s’enduien banderes i feien volar alguna carpa al mig de la plaça Prim.

A la plaça del Mercadal, el cor de les celebracions, les terrasses estaven plenes a vessar de gent fent el vermut i gaudint d’una estona encompanyia. Sobre les taules, un paisatge, colorit de roses i llibres, captivava la vista, mentre es feia difícil avançar entre la gent que s’acostava a les parades per triar la seva pròxima lectura.

Enmig de la plaça, un grup reduït recitava lectures en veu alta dels autors commemoratius que evocaven llegendes antigues, captant l’atenció d’un públic encisat per la cadència de les paraules. Una veu entre la multitud expressava la indecisió de molts: «Jo em vull comprar un llibre, però no sé quin escollir».

El vent, que no va voler perdre’s la festa, jugava a estirar les pàgines dels llibres i a interrompre alguna foto. Malgrat això, els ciutadans no deixaven de capturar el moment, fent fotos instantànies al Mercadal, immortalitzant la vista de la Casa Navàs, o prenent selfies familiars, creant records que perduraran molt més enllà d’aquest ventós Sant Jordi.

No menys animada, la plaça del Castell s’havia convertit en un punt de trobada per a colles geganteres, partits polítics i diverses associacions. Paradetes decorades amb entusiasme oferien informació i marxandatge, tots saludant-se amb un cordial «Bona diada!», mentre compartien espai en aquesta festa de la convivència.

No obstant això, la tarda va començar amb una lleugera sorpresa quan unes poques gotes de pluja van començar a caure sobre la ciutat, obligant la gent a substituir les roses per paraigües. Les parades de llibres, que hores abans desplegaven els seus millors títols sota un sol de primavera, van haver de tapar les seves taules amb plàstics, mentre alguns dels venedors netejaven curosament les gotes que s’havien impregnat sobre les cobertes dels llibres. Malgrat la pluja, els carrers continuaven plens de gom a gom.

Uns minuts més tard, els núvols, com entenent que no eren benvinguts en aquesta festa, van començar a dispersar-se acompanyats dels sons de les trompetes de la Cobla Reus Jove. Els venedors destapaven les seves paradetes per tornar a lluir els llibres i les roses i continuar amb la celebració.