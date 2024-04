L’Orquestra Simfònica de la URV busca solista

L’Orquestra simfònica de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha organitzat el II Concurs de Joves Solistes per escollir el músic que actuarà amb la formació musical de la URV la temporada 2024-25. El concurs neix amb la voluntat de ser un espai d’oportunitats per a joves músics i que serveixi d’impuls per a la seva carrera artística.

El certamen està dirigit a solistes de totes les especialitats instrumentals i cant —a excepció d’orgue— i també grups d’entre dos i cinc membres que no tinguin més de 25 anys per les especialitats instrumentals i 30 per cant. Cal presentar la seva sol·licitud abans del proper 20 de maig, aportant un enregistrament audiovisual i una proposta de programa a través del web de l’Orquestra de la URV, on s’hi poden consultar les bases del concurs.

Un jurat seleccionarà fins a cinc candidats que passaran a la fase final, que se celebrarà en un concert públic el dissabte 16 de juny a les 19 h a l’Auditori Josep Carreres de Vila-seca. D’aquí en sortirà el o la solista o formació guanyadora, que actuarà durant la temporada 2024-25 a l’Auditori Josep Carreras i al cicle Primavera musical.

Els aspirants també optaran al segon premi, que consisteix en un concert a solo en el cicle Primavera musical i la possibilitat de fer una gira en algunes de les seus del Campus Extens de la Universitat Rovira i Virgili, i al premi del públic.

