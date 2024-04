Llibres i roses mullades: Una tromba d'aigua afecta les parades de la Rambla Nova de Tarragona

Un home recull els llibres perquè no es mullin.Diari Més

Una tromba d'aigua ha obligat a recollir diverses parades de la Rambla Nova de Tarragona per tal que els llibres i les roses no es mullessin. Tot i que la pluja ha durat pocs minuts i ha tornat a sortir el sol, les previsions indiquen que pot caure més aigua durant la tarda.

Tot i això, la Rambla Nova ha viscut un matí de Sant Jordi frenètic amb 137 parades de llibres, roses i entitats. Des de primera hora, l'afluència de gent que buscava el llibre o la rosa ha estat constant. Floristes i llibreters ho atribueixen al fet que la diada ha tornat a celebrar-se en dia laborable, tot i que també ha estat més concorregut per la probabilitat de lluvia que hi havia per la tarda i que s'ha complert.

Un matí solejat

Tot i que les previsions feien témer una diada de Sant Jordi passada per aigua a Tarragona, finalment, la ciutat s'ha beneficiat d'un matí solejat, però sense arribar a les altes temperatures de l'any passat. De fet, en municipis veïns com Altafulla o Torredembarra s'han despertat amb una estampa pròpia de l'hivern, arran de la calamarsada que ha caigut aquesta passada nit.

