L'AV de Sant Salvador denuncia vandalisme i manca de manteniment de l'espai lúdic i esportiu

L'Associació de Veïns de Sant Salvador i Sant Ramon ha denunciat l'estat de deixadesa en què es troba l'espai lúdic i esportiu situat a l'avinguda de Sant Salvador.

L'entitat veïnal critica que l'espai ha estat objecte de diversos actes vandàlics a les seves instal·lacions i, a més, pateix una manca de neteja i manteniment. Tot plegat, fa que el parc sigui cada cop més impracticable per les famílies.

La presidenta de l'AV Sant Salvador i Sant Ramon, Meritxell Vilella, explica que s'han causat danys i desperfectes com baranes o reixes de porteries trencades. Vilella també denuncia que «diversos veïns ens han fet arribar queixes per la manca de manteniment de l'espai, que està ple de brutícia, deixalles i herbes per tot arreu». A més, al pipican «molts propietaris no recullen els excrements», afegeix Vilella.

La presidenta veïnal recorda que «al parc i hi van moltes famílies amb infants i l'espai ha d'estar en bones condicions». Per tot plegat, Vilella insta a l'Ajuntament «a prendre noves mesures» per evitar aquesta situació de deixadesa, com ara instal·lar més papereres, apropar els contenidors a la zona, més treball de conscienciació a peu de carrer i sancionar aquelles persones que embrutin o causin actes incívics.

