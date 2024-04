Viñuales vol debatre amb la URV per si cal replantejar el projecte del Banc d'Espanya

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que vol debatre amb la Universitat Rovira i Virgili (URV) per si cal replantejar el projecte del Banc d'Espanya. L'edifici, tancat des de fa una dècada, s'havia de convertir en un centre relacionat amb el coneixement i divulgació científica batejat com a Rambla Science, però la pèrdua dels fons Feder i no haver rebut fons Next Generation la passada legislatura han aturat la iniciativa.

En una entrevista a l'ACN, Viñuales ha reconegut que l'ajuntament no té «capacitat financera» per executar el Rambla Science tot sol i que cal un «replantejament sense ometre el concepte». A banda, la reconversió de Ca l'Ardiaca en un parador s'ha encallat per l'absència de pressupostos a l'Estat.

L'edifici del Banc d'Espanya està tancat des de finals del 2003. Des d'aleshores s'han plantejat diferents alternatives sense que cap hagi fructificat.

La darrera és el Rambla Science, un espai de divulgació científica sota el paraigua conceptual de la URV. Segons els estudis tècnics fets per l'Ajuntament en la darrera legislatura les obres tindrien un cost d'uns 7,4 milions d'euros. Inicialment el consistori va rebre uns fons Feder per refer l'equipament, però en voler replantejar el projecte i convertir-lo en el Rambla Science, aquests diners no es van poder utilitzar. Entre 2022 i 2023 el consistori va optar a aconseguir 3,2 milions dels fons Next Generation, però des de la Unió Europea no es va apostar per la proposta tarragonina. Des d'aleshores la iniciativa està encallada.

«Per desgràcia no tenim la capacitat financera suficient per fer-ho», ha lamentat Viñuales. Per això, creu que cal parlar amb la universitat per si cal replantejar el projecte, però «sense ometre el concepte de Rambla Science». Preguntat sobre si està en pausa, Viñuales ha estat clar: «en aquesta vida s'ha de prioritzar; i Tabacalera i Savinosa també són dues demandes històriques d'aquesta ciutat».

Ca l'Ardiaca

Un altre edifici que porta anys tancat és Ca l'Ardiaca, just davant la façana de la catedral. En aquest cas, a més, amb problemes estructurals greus que han obligat l'Ajuntament de Tarragona a actuar subsidiàriament per evitar una situació de perill per a la ciutadania amb una inversió d'uns 500.000 euros.

«L'actual propietari ara diu que es farà càrrec de les actuacions d'emergència», ha avançat Viñuales. L'immoble està catalogat i en procés de ser declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) per part de la Generalitat.

La solució per la qual aposta l'equip de govern municipal és convertir-lo en un parador nacional. «Volem ajudar en la solució. Vam parlar amb la propietat, amb la directora de Paradores i amb el ministre de Turisme. Per nosaltres seria un lloc meravellós per fer un 'Hotel Boutique' d'entre 40 i 50 habitacions», ha detallat. I ha reivindicat: «som quasi l'única ciutat Patrimoni de la Humanitat de l'Estat que no té ni parador, ni projecte».

Sobre les possibilitats que el projecte tiri endavant, el batlle és optimista pel què fa a la «predisposició» de les parts, especialment de l'Estat. Però a la vegada ha aparegut un nou entrebanc: «tot això va en base als pressupostos, i no tenim pressupostos de l'Estat» per aquest 2024. Així doncs, tot i que es treballa per avançar en la definició de la solució, els diners no arribarien, com a mínim, fins el 2025.

Tramvia

Una altra qüestió que ha ocupat l'agenda política dels últims mesos és la construcció del tren-tramvia del Camp de Tarragona. La primera fase, que ha d'unir Cambrils, Salou i Vila-seca, es troba lleugerament encallada per la negativa de Salou a que hi hagi catenària aèria en la trama urbana. Fa uns dies, els alcaldes de Reus i Tarragona van posar damunt la taula que si el tram de la costa no pot fer-se ràpidament, que s'impulsi la fase 2 que preveu la unió entre les dues principals ciutats del Camp de Tarragona.

El posicionament no va caure bé a les ciutats costaneres i Viñuales el concreta: «Ens agradaria que la fase 1 es fes. Cambrils, Salou i Vila-seca s'ho mereixen. Però hi ha 500 MEUR de fons europeus que es poden perdre i hem de començar amb procediments judicials, es perdrà tot». Per tot plegat, ha sostingut: «Si la fase 1 no es pot fer per temes de terminis, el que diem és que puguem avançar de manera paral·lela amb la fase 2, que no nega la fase 1. El que no podem és perdre aquesta oportunitat com a territori».

Respecte el tram que afectarà el nucli urbà de Tarragona, Viñuales s'ha mostrat satisfet de l'acord amb la Generalitat pel recorregut. «En zones densament poblades vam demanar que no hi hagués catenària aèria. El que és il·lús és pensar que serà tot soterrat, perquè s'encariria quatre o cinc vegades més», ha remarcat. Així, en el nucli de Tarragona el traçat preveu catenària aèria en avingudes grans com a l'N-340, mentre que a l'interior dels barris de Ponent o en alguns carrers cèntrics no n'hi hauria.

