Desenes de persones participen en la 9a edició de la Passejada de gossos

Desenes de persones, amb les seves mascotes, van participar ahir a la tradicional Passejada de gossos 2024, organitzada pel Col·legi de Veterinaris de Tarragona amb motiu del mes de salut que impulsa el Departament de Salut Pública de l’Ajuntament.

A partir de les 10 del matí, els participants van arrencar un circuit urbà que va començar i va acabar al Parc Saavedra. Així, van passejar per l’entorn de la Part Alta, el Balcó del Mediterrani, la Rambla Nova i la via de l’Imperi Romà.

Aquesta iniciativa, que ha arribat a la novena edició, té com a objectiu conscienciar sobre la importància del civisme a la ciutat i fomentar que recollint els excrements dels gossos o netejant els orins amb aigua es pot millorar la convivència. Per als assistents també va ser una jornada per gaudir en família, fent salut i en companyia de les seves estimades mascotes.

Un cop acabat el recorregut, al Parc Saavedra, es va celebrar una gimcana popular, on gossos i propietaris van mostrar els seus millors trucs.

