La Caminada de Primavera per l'autisme de Tarragona aplega a 700 persones

Aquest diumenge al matí, un total de 700 persones han participat en la Caminada de Primavera per l'Autisme a Tarragona, una iniciativa organitzada per Tarragona Esports i Todos en Azul.

La caminada ha arrencat a les 9.30 h des de la Rambla Nova, al tram entre el carrer Ixart i el carrer Assalt. A partir d'aquí, els participants han seguit un dels recorreguts segons la modalitat triada en el mateix moment: un de 5 quilòmetres i un altre d’11 quilòmetres.

La ruta més curta s'ha dirigit cap a l'Arrabassada per la via Augusta, i ha tornat al centre de la ciutat per la línia de costa. Per l'altra banda, l'opció més llarga s'ha desplaçat al nord de Tarragona.

L'activitat té com a objectiu principal donar suport a l'associació Todos en Azul, la qual desenvolupa serveis especialitzats per a persones amb TEA i lluiten per la visibilització i integració d'aquestes.

La caminada ha comptat amb el patrocini de Repsol i amb la col·laboració de Voluntaris de Protecció Civil, Club Excursionista Alliberadrenalina, Voluntariat CaixaBank, Automàtic Tàrraco, Coca-Cola i Ruzafa.