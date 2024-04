«Fer un vermut a Reus és diferent a fer-lo a qualsevol altre lloc»

detail.info.publicated Miquel Llaberia detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Reus es presentarà com la Capital del Vermut a Madrid el 18 d’abril. L’objectiu darrere és mostrar la capital del Baix Camp «com un referent com a ciutat comercial, d’oci i restauració», tal com explica la regidora de Projecció de Ciutat de l’Ajuntament de Reus, Noemí Llauradó. Aquest es portarà a terme a partir de les 18h a l’Hotel Emperador, situat a la Gran Via madrilenya.

«És un esdeveniment emmarcat en un públic objectiu que és la Comunitat de Madrid. Hem observat que la gent de Madrid, com que s’allotgen a la Costa Daurada, cada vegada coneixen més la nostra ciutat. A més, només cal anar a Madrid i veure que en molts establiments s’anuncia el Vermut de Reus», argumenta la regidora, i afegeix que durant la Setmana Santa han detectat que en els equipaments on hi havia hagut més augment de visitants aquests provenien de la ciutat de Madrid. «També servirà per mostrar el producte de proximitat, l’avellana DOP de Reus, l’oli DOP de Siurana i el vermut de Reus», assenyala Llauradó.

A més, també hi ha la voluntat de recolzar «productors de vermut de Reus, molts d’ells ja molt coneguts» perquè «és un dels atractius que té la ciutat per explicar-se de portes cap enfora». A la vegada, Llauradó també assegura que es voldrà trencar amb la idea què s’associï el vermut només a la franja del migdia i que es vegi com un producte més de «tardeo».

L’acte comptarà amb una degustació del còctel Vermut Rosé, l’exposició de les vuit marques de Vermut de Reus, la presentació de ‘Reus capital del Vermut’ per part del sommelier Marc Niubó i una demostració de còctel de Vermut de Reus en les seves dues variants a càrrec de la coctelera, Raquel Espolio.

Noemí Llauradó espera que aquest acte aculli representants del sector de la restauració de la capital de l’Estat, cadenes hoteleres, representants del sector turístic, mitjans de comunicació i influencers que es facin ressò. «Volem despertar les ganes de venir aquí, perquè fer un vermut a Reus és diferent a fer-lo a qualsevol altre lloc», sentencia.

Logotip Vermut de Reus

La regidora recalca que és el primer esdeveniment d’aquestes característiques, tot i que anteriorment ja s’havia promocionat la marca Vermut de Reus en altres esdeveniments. Precisament, coincidint amb aquesta cita s’ha aprofitat per renovar el logotip de ‘Vermut de Reus’. Aquest compta amb la ‘R’ amb la tipografia del ‘Gaudí Reus’, fent que el vermut entri dins l’aixopluc d’aquesta marca paraigua, i acompanyat de la frase «des de 1892», per remarcar que Reus porta sent la capital del Vermut des de l’any 1892.