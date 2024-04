Més d'un centenar de persones insten el proper Govern a declarar el Camp de Tarragona zona de protecció especial

Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest dissabte a Tarragona per instar el proper Govern a declarar el Camp de Tarragona zona de protecció especial (ZPE). La plataforma Cel Net ha impulsat l'acció per demanar ampliar la regulació legislativa sobre la contaminació, especialment pel que fa a les immissions d'òxid d'etilè, benzè i butadiè.

El portaveu de l'entitat, Adrià Pallejà, ha apuntat que la ZPE tindria un abast del 80% del Camp de Tarragona i permetria regular i limitar les activitats de les empreses petroquímiques en cas que superin els nivells màxims de cada component. En el context de campanya electoral, la plataforma Cel Net pretén que els partits polítics adoptin aquest compromís com un «projecte de legislatura».

La plataforma Cel Net ha reunit més d'un centenar de persones provinents de diferents organitzacions del territori a les escales de la catedral de Tarragona sota el crit «És qüestió de vida, el territori crida».

L'acció ha servit per escenificar una 'zona zero' i exigir al proper govern de la Generalitat que declari el Camp de Tarragona zona de protecció especial (ZPE) per tenir «mecanismes legals i efectius» a l'hora de regular la contaminació. La proposta inclouria el 80% d'aquest àmbit geogràfic, basant-se en la presència de polígons industrials a la zona.

«Una zona de protecció especial ens permetrà que quan es superin els nivells d'immissió -el que respira la població en nuclis urbans- en aquests pics de contaminació, es pugui actuar sobre l'origen dels focus, que són les diferents tipologies d'activitat industrial i controlar-les», ha asseverat el portaveu de la plataforma Cel Net, Adrià Pallejà.

D'aquesta manera, demanen que es puguin regular els pics de contaminació de forma «correcta» i no només es tinguin en compte les mitjanes generals, sobretot a l'hora de mesurar immissions d'òxid d'etilè, benzè i 1.3 butadiè.

La plataforma també ha remarcat que és la Generalitat qui té competències en la protecció ambiental i denuncia el «greuge històric» en la regulació de la contaminació al Camp de Tarragona. En aquest context, Pallejà ha insistit en la necessitat de declarar la ZPE amb l'objectiu de controlar les empreses petroquímiques i les seves immissions.

El manifest conjunt 'Zona Zero' ha posat èmfasi en les demandes de les entitats, basades en els treballs fets amb el suport de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili.

Mà estesa als polítics amb la mirada posada al 12-M

Segons Pallejà, el d'aquest dissabte ha estat un «clam unitari i transversal» amb què es busca que els partits que concorren als comicis del pròxim 12 de maig es comprometin a regular les immissions de les empreses petroquímiques de Tarragona.

La plataforma ha estès la mà a les agrupacions polítiques per compartir el projecte i l'apliquin a la següent legislatura. A l'acte d'aquest dissabte s'han sumat representants tant de la CUP com de Comuns de diferents ciutats del territori.

