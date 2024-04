L'Ajuntament regularà quines botigues poden obrir a la Part Alta de Tarragona i quines no

El ple de l’Ajuntament de Tarragona aprovarà avui un modificatiu de crèdit que inclou una partida de 15.000 euros per a la realització d’un estudi sobre les botigues i negocis que hi ha a la Part Alta. Es farà una anàlisi acurada de la situació actual, amb les tipologies de comerços existents i les necessitats de la ciutadania.

De fet, aquest serà el pas previ per a la redacció d’un futur pla d’equipaments que servirà per regular l’activitat comercial al barri «en què l’equilibri i la diversificació comercial redundin en benefici de tothom», diu Montse Adan, consellera de Comerç.

«Aquest és un dels aspectes que vam consensuar amb el grup municipal d’En Comú Podem per arribar a l’acord dels pressupostos», apunta l’edil. El portaveu d’ECP, Jordi Collado, afirma que «recuperar la Part Alta per als veïns és una prioritat». «El turisme ens està portant a una situació irreversible que està convertint el barri en un parc temàtic. No pot ser que sigui més fàcil comprar un imant que una barra de pa», afirma.

Maria Roig, portaveu d’ERC, s’ha mostrat a favor d’aquest pla: «Ha de marcar els establiments que s’han d’instal·lar a la Part Alta per evitar un monocultiu de negocis dedicats només al turisme». «Necessitem comerços que ajudin a generar vida al barri i evitin que els veïns marxin», afegeix. En canvi, Maria Mercè Martorell, portaveu del PP, creu que no necessita aquest pla, sinó «més neteja i aparcaments, i menys pintades i ocupacions».

A banda del pla d’equipaments, PSC i ECP van acordar més partides durant la negociació dels comptes, els quals també s’inclouen en el modificatiu de crèdit que es portarà al ple. Destaquen els 50.000 euros que es destinaran a subvencions de despeses bàsiques de la llar, especialment per a famílies monoparentals o amb ingressos inferiors a 27.000 euros. D’altra banda, s’aportaran 30.184 euros al Fons de Cooperació i 50.000 al Parc de Nadal, mentre que es farà una subvenció de 30.000 euros a l’associació de restauradors Tàrraco Taula.