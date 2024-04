Una de romans a la tarragonina

Jannus Bohèmiua, fill d’una prostituta, i el governador Pròcul, són dos personatges amb vides dispars però un interès comú: ascendir en l’escala social i guanyar poder. Tots dos habiten en una Roma superpoblada, sorollosa i fins i tot perillosa, i tots dos, per causes diferents, faran cap a Tàrraco, ciutat que l’emperador Octavi Cèsar August ha escollit per residir mentre dura la campanya contra els pobles càntabres i asturs.

Aquesta és la sinopsi de la novel·la Pròcul, governador de Tàrraco (Varia editio), que aquesta mateixa setmana serà presentada a la ciutat de Tarragona. El seu autor és Albert Saludes, professional de la fotografia i la producció audiovisual, que amb aquest llibre fa la seva segona incursió en la temàtica clàssica, després de l’obra col·lectiva Tárraco, reflejo de Roma (Silva editorial, 2022).

Va ser arran d’aquell treball, explica Saludes, que se li va ocórrer escriure una història on es barregessin realitat i ficció, situant-la a la ciutat de Tàrraco: «Fent l’anterior llibre em vaig submergir tant en el món de la romanitat que vaig acabar decidint que, d’allà, en podia sortir alguna altra cosa».

Ho va fer, però, amb el ferm propòsit d’escriure una novel·la de proximitat, amb escenaris que el lector pugui sentir propers, encara que de vegades no hi hagi referències directes (com passa amb la residència del Governador, que el lector pot arribar a concloure fàcilment que és el conjunt monumental de Centcelles, a Constantí).

També hi apareixen personatges molt relacionats amb la història de la Tàrraco romana, com el metge grec que es va ocupar de la salut de l’emperador durant la seva estança a la ciutat, que en la novel·la és anomenat Musakis. Pròcul, governador de Tàrraco es presentarà aquest pròxim divendres, 19 d’abril, a les 19 h, als Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat (carrer Major, 14. Tarragona). L’acte comptarà amb les intervencions de l’editor Manuel Rivera, l’arqueòleg Joan Menchon i el mateix autor.